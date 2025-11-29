ГУР нашло российские терминалы спецсвязи не только на фронте, но и на другом континенте – карта
Главное управление разведки заявила о разоблачении сетей терминалов специальной связи российских оккупантов – не только на линии соприкосновения, но и за рубежом.
"Отечественная военная разведка уделяет значительное внимание вопросам выявления и отслеживания направлений передвижения вражеских пунктов управления, пытаясь при этом добыть из них максимальную информацию, а при благоприятных условиях – уничтожить вражеское руководство", – говорится в публикации.
ГУР заявило, что его подразделениям, используя средства технической разведки в сочетании с оперативными методами, удалось раскрыть сети терминалов специальной защищенной связи Вооруженных сил РФ вдоль линии фронта с Украиной и в Африке.
Разведка указывает, что после длительного использования информации о планах РФ, полученной из этих терминалов, она решила обнародовать их геолокацию и уничтожить это оборудование: "Пока будет продолжаться российская агрессия против Украины, враг не будет иметь безопасного места в любом уголке мира".
Ведомство не привело других подробностей. Судя по опубликованной ГУР карте, один из терминалов находится на южном Кавказе (вторая фотография):
- В июле ГУР сообщило LIGA.net, что объем ресурсов, которые Россия получает из стран Африки, не уменьшился - наоборот, оккупанты еще больше работают над наращиванием их количества.
- Тогда же военная разведка рассказала, что Россия имела 8000 боевиков в девяти странах Африки – и планировала расширение на еще три государства.
