ГУР нашло российские терминалы спецсвязи не только на фронте, но и на другом континенте – карта

Военная разведка решила обнародовать локацию и уничтожить оборудование оккупантов после того, как длительное время получала из него данные о планах РФ

Иллюстративное фото: ГУР

Главное управление разведки заявила о разоблачении сетей терминалов специальной связи российских оккупантов – не только на линии соприкосновения, но и за рубежом.

"Отечественная военная разведка уделяет значительное внимание вопросам выявления и отслеживания направлений передвижения вражеских пунктов управления, пытаясь при этом добыть из них максимальную информацию, а при благоприятных условиях – уничтожить вражеское руководство", – говорится в публикации.

ГУР заявило, что его подразделениям, используя средства технической разведки в сочетании с оперативными методами, удалось раскрыть сети терминалов специальной защищенной связи Вооруженных сил РФ вдоль линии фронта с Украиной и в Африке.

Разведка указывает, что после длительного использования информации о планах РФ, полученной из этих терминалов, она решила обнародовать их геолокацию и уничтожить это оборудование: "Пока будет продолжаться российская агрессия против Украины, враг не будет иметь безопасного места в любом уголке мира".

Ведомство не привело других подробностей. Судя по опубликованной ГУР карте, один из терминалов находится на южном Кавказе (вторая фотография):

Карта: ГУР

