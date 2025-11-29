ГУР знайшло російські термінали спецзв'язку не тільки на фронті, але й на іншому континенті – мапа
Головне управління розвідки заявило про викриття мереж терміналів спеціального зв'язку російських окупантів – не тільки на лінії зіткнення, але й за кордоном.
"Вітчизняна воєнна розвідка приділяє значну увагу питанням викриття та відстеження напрямків пересування ворожих пунктів управління, намагаючись при цьому добути з них максимальну інформацію, а за сприятливих умов – знищити вороже керівництво", – йдеться у публікації.
ГУР заявило, що його підрозділам, використовуючи засоби технічної розвідки у поєднанні з оперативними способами, вдалося викрити мережі терміналів спеціального захищеного зв’язку Збройних сил РФ вздовж лінії фронту з Україною та в Африці.
Розвідка вказує, що після тривалого використання інформації стосовно планів РФ, отриманої з цих терміналів, вона вирішила оприлюднити їхню геолокацію та знищити це обладнання: "Доки триватиме російська агресія проти України, ворог не матиме безпечного місця у будь-якому куточку світу".
Відомство не навело інших подробиць. З огляду на опубліковану ГУР мапу, один із терміналів базується на Південному Кавказі (друга світлина):
- У липні ГУР повідомило LIGA.net, що обсяг ресурсів, які Росія отримує з країн Африки, не зменшився – навпаки, окупанти ще більше працюють над нарощуванням їх кількості.
- Тоді ж воєнна розвідка розповіла, що Росія мала 8000 бойовиків у дев'ятьох країнах Африки – й планувала розширення на ще три держави.
