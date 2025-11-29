ГУР знайшло російські термінали спецзв'язку не тільки на фронті, але й на іншому континенті – мапа

Воєнна розвідка вирішила оприлюднити локацію та знищити обладнання окупантів після того, як тривалий час отримувала з нього дані про плани РФ

Ілюстративне фото: ГУР

Головне управління розвідки заявило про викриття мереж терміналів спеціального зв'язку російських окупантів – не тільки на лінії зіткнення, але й за кордоном.

"Вітчизняна воєнна розвідка приділяє значну увагу питанням викриття та відстеження напрямків пересування ворожих пунктів управління, намагаючись при цьому добути з них максимальну інформацію, а за сприятливих умов – знищити вороже керівництво", – йдеться у публікації.

Читайте також Як потрапити в розвідку: покроковий гід

ГУР заявило, що його підрозділам, використовуючи засоби технічної розвідки у поєднанні з оперативними способами, вдалося викрити мережі терміналів спеціального захищеного зв’язку Збройних сил РФ вздовж лінії фронту з Україною та в Африці.

Розвідка вказує, що після тривалого використання інформації стосовно планів РФ, отриманої з цих терміналів, вона вирішила оприлюднити їхню геолокацію та знищити це обладнання: "Доки триватиме російська агресія проти України, ворог не матиме безпечного місця у будь-якому куточку світу".

Відомство не навело інших подробиць. З огляду на опубліковану ГУР мапу, один із терміналів базується на Південному Кавказі (друга світлина):

Мапа: ГУР

Мапа: ГУР