ГУР о логике минирования ЗАЭС вагнеровцами: На теракты приказов не дают. А ЧВК они не надо

В минировании Запорожской атомной электростанции участвовали наемники частной военной компании Вагнера, и в этом есть "ужасная логика", так как им для выполнения подобных задач не нужен приказ в письменном виде, и они соглашаются на это, так как среди них много заключенных, и альтернатива у них одна – вернуться в тюрьму. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью Апострофу.

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"Сегодня ЧВК Вагнера находится в том числе на территории Запорожской АЭС и принимает непосредственное участие в том терроре и преступлениях. В частности, минирует территорию станции", – сказал Юсов.

Он отметил, что у разведки есть информация, что именно "вагнеровцы" минировали ЗАЭС, и "в этом есть своя ужасная логика", потому что какой бы ни была армия РФ, – все же это регулярная структура.

"Части регулярных войск просто не доверяют подобные задачи, часть отказывается, а часть говорит: "Раз есть приказ, то давайте его в письменном виде". А на подобные террористические акты приказов не дают. Но ничего из этого не нужно членам террористической группировки Вагнера", – сказал представитель ГУР.

Он также отметил, что среди вагнеровцев в последней волне рекрутинга есть большое количество заключенных.

"У них альтернатива одна: либо делать то, что говорят, либо возвращаться досиживать в российской тюрьме долгий срок заключения", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что ЧВК Вагнера – "никакая не частная и не военная", потому что функционирует по заказу и при ресурсной поддержке террористического государства РФ и во главе с российским олигархом Евгением Пригожиным выполняет личные указания военно-политического руководства России.

Оценивая вероятность подрыва заминированной АЭС россиянами, Юсов напомнил о сомнениях, способен ли российский диктатор Владимир Путин на полномасштабное вторжение, на преступления против мирных в Буче, на удары по торговым центрам. Однако сейчас, как подчеркнул представитель ГУР, эти вопросы отпали.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

6 августа МИД Украины обвинило Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.

11 августа россияне четыре раза обстреляли ЗАЭС.

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Оксана Житнюк

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