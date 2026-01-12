ГУР раскрыло новую конфигурацию российской "Герани-2": теперь с "Вербой" на борту

Модифицированный беспилотник "Герань-2" (Схема: ГУР)

Новая модификация российского ударного беспилотника "Герань-2" одновременно несет на борту боевую часть и переносной зенитно-ракетный комплекс "Верба". Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

В разведке показали интерактивную схему, составные элементы и электронную компонентную базу беспилотного летательного аппарата "Герань-2" серии "Э" с ПЗРК на борту.

Таким беспилотником оператор может управлять в режиме реального времени. Для этого используется китайская оптическая камера Honpho TS130C-01, размещенная в носовом обтекателе, а также mesh-модем Xingkay Tech XK-F358 производства КНР.

В случае обнаружения воздушной цели оператор поэтапно активирует два сервопривода. Первый запускает химическую аккумуляторную батарею и азотный баллон охлаждения головки самонаведения ПЗРК. Второй – после охлаждения головки самонаведения до необходимой температуры – открывает специально изготовленную защитную крышку.

Спусковой крючок ракеты зафиксирован в постоянно нажатом положении с помощью кабельных стяжек, что обеспечивает автоматический пуск сразу после захвата цели головкой самонаведения.

Важным отличием беспилотника является наличие на нем полноценной основной боевой части. На исследованном разведкой образце установлена термобарическая боевая часть ТББЧ-50М, поэтому после отстрела зенитной ракеты БпЛА сохраняет способность выполнять основную ударную задачу. Наведение на цель также может выполняться оператором.

Этот беспилотник собран из обычных для такого аппарата компонентов. В нем содержится полетный контроллер, инерциальная навигационная система, 12-канальная "комета", трекер на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G-модемов и так далее.

В инерциальной навигационной системе впервые зафиксировано использование нового 6-осевого инерциального модуля SCH1633-D0I производства Murata (Япония). Этот модуль был представлен в конце 2024 года как решение для гражданских автомобильных систем автономного вождения и современных систем помощи водителю.

Странами происхождения остальной электронной компонентной базы определены США, КНР, Швейцария, Тайвань, Япония, Германия и Великобритания.