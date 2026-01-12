ГУР розкрило нову конфігурацію російської "Герані-2": тепер з "Вербою" на борту

Модифікований безпілотник "Герань-2" (Схема: ГУР)

Нова модифікація російського ударного безпілотника "Герань-2" одночасно несе на борту бойову частину й переносний зенітно-ракетний комплекс "Верба". Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

У розвідці показали інтерактивну схему, складові елементи й електронну компонентну базу безпілотного літального апарата "Герань-2" серії "Э" з ПЗРК на борту.

Таким безпілотником оператор може керувати у режимі реального часу. Для цього використовується китайська оптична камера Honpho TS130C-01, розміщена в носовому обтічнику, а також mesh-модем Xingkay Tech XK-F358 виробництва КНР.

У разі виявлення повітряної цілі оператор поетапно активує два сервоприводи. Перший запускає хімічну акумуляторну батарею й азотний балон охолодження головки самонаведення ПЗРК. Другий – після охолодження головки самонаведення до необхідної температури – відкриває спеціально виготовлену захисну кришку.

Спусковий гачок ракети зафіксований у постійно натисненому положенні за допомогою кабельних стяжок, що забезпечує автоматичний пуск одразу після захоплення цілі головкою самонаведення.

Важливою відмінністю безпілотника є наявність на ньому повноцінної основної бойової частини. На дослідженому розвідкою зразкові встановлено термобаричну бойову частину ТББЧ-50М, тому після відстрілу зенітної ракети БпЛА зберігає здатність виконувати основне ударне завдання. Наведення на ціль також може виконуватися оператором.

Цей безпілотник зібраний зі звичайних для такого апарату компонентів. У ньому міститься польотний контролер, інерціальна навігаційна система, 12-канальна "комета", трекер на базі мікрокомпʼютера Raspberry та 3G/4G-модемів тощо.

В інерціальній навігаційній системі вперше зафіксовано використання нового 6-осьового інерціального модуля SCH1633-D0I виробництва Murata (Японія). Цей модуль був представлений наприкінці 2024 року як рішення для цивільних автомобільних систем автономного водіння й сучасних систем допомоги водієві.

Країнами походження решти електронної компонентної бази визначені США, КНР, Швейцарія, Тайвань, Японія, Німеччина та Велика Британія.