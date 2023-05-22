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ГУР: Резервы, которые Кремль может бросить в Бахмут, не отвечают стандартам даже армии РФ

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 14:27
ГУР: Резервы, которые Кремль может бросить в Бахмут, не отвечают стандартам даже армии РФ - Фото
Андрей Юсов (Скриншот из видео)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что резервы, которые оккупанты могут перекинуть под Бахмут, не соответствуют стандартам даже армии РФ. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

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"Если говорить о резервах, то увидим, чем закончатся заявления Пригожина (главаря террористической группы Вагнера. – Ред.) о "выведении" своих подразделений. Но учитывая их большие потери, подобные заявления выглядят логично. Насколько будут исполнены – это уже не первые заявления Пригожина", – отметил спикер.

Что касается уровня подготовки резервов, то, по словам Юсова, "он давно уже не отвечает стандартам в самой же российской армии, однако количественно оккупанты их могут перекидывать".

Как объяснил разведчик, если РФ перекинет резервы под Бахмут, то это будет означать, что они не появятся на другой линии фронта.

"Это также достижение украинских Сил обороны, защитников крепости Бахмут, которые в тяжелых условиях и тяжелой ценой, но уже более 9 месяцев сдерживают врага и наносят ему потери в живой силе и технике", – добавил представитель ГУР.

Читайте также: Генштаб: Россия втрое сократила подготовку заключенных. Продолжаются бои за Бахмут

Олег Васькив
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