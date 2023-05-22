ГУР: Резервы, которые Кремль может бросить в Бахмут, не отвечают стандартам даже армии РФ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что резервы, которые оккупанты могут перекинуть под Бахмут, не соответствуют стандартам даже армии РФ. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

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"Если говорить о резервах, то увидим, чем закончатся заявления Пригожина (главаря террористической группы Вагнера. – Ред.) о "выведении" своих подразделений. Но учитывая их большие потери, подобные заявления выглядят логично. Насколько будут исполнены – это уже не первые заявления Пригожина", – отметил спикер.

Что касается уровня подготовки резервов, то, по словам Юсова, "он давно уже не отвечает стандартам в самой же российской армии, однако количественно оккупанты их могут перекидывать".

Как объяснил разведчик, если РФ перекинет резервы под Бахмут, то это будет означать, что они не появятся на другой линии фронта.

"Это также достижение украинских Сил обороны, защитников крепости Бахмут, которые в тяжелых условиях и тяжелой ценой, но уже более 9 месяцев сдерживают врага и наносят ему потери в живой силе и технике", – добавил представитель ГУР.

19 мая 2023 года министр обороны Алексей Резников рассказал, что в Бахмуте россияне понесли до 70 000 потерь убитыми и ранеными.

21 мая президент США Джо Байден указал, что Россия потеряла в боях за Бахмут 100 тысяч человек.

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