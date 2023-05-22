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ГУР: Резерви, які Кремль може перекинути у Бахмут, не відповідають стандартам навіть армії РФ

Этот материал также доступен на русском
22.05.2023, 14:27
ГУР: Резерви, які Кремль може перекинути у Бахмут, не відповідають стандартам навіть армії РФ - Фото
Андрій Юсов (Скриншот з відео)

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що резерви, які окупанти можуть перекинути під Бахмут, не відповідають стандартам навіть армії РФ. Про це він повідомив у ефірі телемарафону.

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"Якщо говорити про резерви, то побачимо, чим закінчаться заяви Пригожина (ватажка терористичної групи Вагнера. – Ред.) про "виведення" своїх підрозділів. Але враховуючи їх великі втрати, подібні заяви виглядають логічно. Наскільки будуть виконані – це вже не перші заяви Пригожина", – зазначив спікер.

Щодо рівня підготовки резервів, то, за словами Юсова, "він давно вже не відповідає стандартам у самій російській армії, однак кількісно окупанти їх можуть перекидати".

Як пояснив розвідник, якщо РФ перекине резерви під Бахмут, то це означатиме, що вони не з'являться на іншій лінії фронту.

"Це також здобуток українських Сил оборони, захисників фортеці Бахмут, які у важких умовах і важкою ціною, але вже понад 9 місяців стримують ворога і завдають йому втрат у живій силі та техніці", – додав представник ГУР.

  • 19 травня 2023 року міністр оборони Олексій Резніков розповів, що у Бахмуті росіяни зазнали до 70 000 втрат вбитими та пораненими.
  • 21 травня президент США Джо Байден вказав, що Росія втратила у боях за Бахмут 100 тисяч осіб.

Читайте також: Генштаб: Росія втричі скоротила підготовку ув'язнених. Тривають бої за Бахмут

Олег Васьків
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війнагурбахмутандрій юсов
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