Из более 4200 утраченных осужденных подавляющее большинство – молодежь 18-19 лет

Солдат России (Фото: ресурсы оккупантов)

Южный военный округ вооруженных сил России безвозвратно потерял по меньшей мере 28% вновь прибывших военнослужащих из числа осужденных. Об этом сообщило Главное управление разведки.

В период с июля 2024 года по конец апреля 2025 года в южный военный округ зачислили на службу 14 560 человек из числа уже осужденных и находившихся под следствием. Они подписали контракты, чтобы избежать уголовной ответственности и подзаработать.

Согласно отчетам самих оккупационных войск, только в период января-апреля 2025 года безвозвратные потери среди такого контингента составили минимум 4212 человек – это более 28%. Речь идет исключительно о погибших и пропавших без вести, без учета раненых.

В ГУР отметили, что среди погибших многие в возрасте 18–19 лет. Самым молодым оказался рядовой 111 стрелкового полка Сапрыкин Сергей Михайлович 2006 года рождения.

"Эти факты – очередное свидетельство цинической политики Кремля, превращающей молодежь и маргинализованные группы населения в расходный материал в войне против Украины", – подчеркнули в разведке.