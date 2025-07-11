ГУР: Россия потеряла минимум 28% мобилизованных осужденных только из Южного округа
Южный военный округ вооруженных сил России безвозвратно потерял по меньшей мере 28% вновь прибывших военнослужащих из числа осужденных. Об этом сообщило Главное управление разведки.
В период с июля 2024 года по конец апреля 2025 года в южный военный округ зачислили на службу 14 560 человек из числа уже осужденных и находившихся под следствием. Они подписали контракты, чтобы избежать уголовной ответственности и подзаработать.
Согласно отчетам самих оккупационных войск, только в период января-апреля 2025 года безвозвратные потери среди такого контингента составили минимум 4212 человек – это более 28%. Речь идет исключительно о погибших и пропавших без вести, без учета раненых.
В ГУР отметили, что среди погибших многие в возрасте 18–19 лет. Самым молодым оказался рядовой 111 стрелкового полка Сапрыкин Сергей Михайлович 2006 года рождения.
"Эти факты – очередное свидетельство цинической политики Кремля, превращающей молодежь и маргинализованные группы населения в расходный материал в войне против Украины", – подчеркнули в разведке.
- В начале 2025 года в ГУР отметили, что Россия планирует мобилизовать как минимум 126 000 солдат из "спецконтингента" за 12 месяцев.
- В мае в разведке сообщалось, что российских офицеров учат толковать наколки мобилизованных и обращаться с авторитетами на фоне того, что ряды армии пополняются осужденными.
- Госсекретарь США заявил, что с января 2025 года Россия потеряла только убитыми 100 000 человек. У Украины эта цифра меньше, но тоже значительна.