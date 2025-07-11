ГУР: Росія втратила щонайменше 28% мобілізованих засуджених лише з Південного округу

Солдат Росії (Фото: ресурси окупантів)

Південний військовий округ збройних сил Росії безповоротно втратив щонайменше 28% новоприбулих військовослужбовців з-поміж засуджених осіб. Про це повідомило Головне управління розвідки.

У період з липня 2024 року до кінця квітня 2025 року до південного військового округу зарахували на службу 14 560 осіб з-поміж уже засуджених і тих, хто перебував під слідством. Вони підписали контракти, щоб уникнути кримінальної відповідальності та трохи заробити.

Згідно зі звітами самих окупаційних військ, лише в період січня-квітня 2025 року безповоротні втрати серед такого контингенту склали щонайменше 4212 осіб – це понад 28%. Йдеться лише про загиблих і зниклих безвісти, без урахування поранених.

У ГУР зазначили, що серед загиблих багато осіб віком 18–19 років. Наймолодшим виявився рядовий 111-го стрілецького полку Саприкін Сергій Михайлович 2006 року народження.

"Ці факти – чергове свідчення цинічної політики Кремля, що перетворює молодь і маргіналізовані групи населення на розхідний матеріал у війні проти України", – підкреслили в розвідці.