Рубио: Россия с начала 2025 года потеряла 100 000 солдат убитыми, Украина – меньше
Россия потеряла с начала 2025 года 100 000 военных именно убитыми. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио на конференции АСЕАН в Малайзии.
"Важно отметить, что с января этого года, например, российская сторона потеряла 100 000 солдат – убитыми, но не ранеными. А с украинской стороны цифры меньше, но всё равно весьма значительны", – сказал он.
Госсекретарь подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не любит войны и считает их "пустой тратой денег и жизней". Поэтому он стремится к тому, чтобы войны прекратились намерен сделать все возможное, чтобы положить конец войне в Украине и другим конфликтам.
"Мы понимаем, что подобные вещи требуют времени и терпения, но нас также огорчает отсутствие прогресса. И мы надеемся, что, основываясь на сегодняшнем и последующих событиях, мы получим больше ясности относительно позиции и приоритетов России в этом отношении и сможем начать добиваться прогресса", – сказал Рубио и отметил, что это непросто.
- В апреле в ОСУВ "Хортица" заявляли, что РФ теряет почти 150 военных за квадратный километр территории на востоке.
- 5 июля Трамп заявил, что не уверен, сможет ли закончить войну РФ против Украины. Эти слова прозвучали после неоднократных обещаний добиться мира "за 24 часа", а затем "за 100 дней".
- 9 июля CNN опубликовало аудио, на котором Трамп говорит, что угрожал Путину "разбомбить к чертям Москву".