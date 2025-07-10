Рубио: Россия с начала 2025 года потеряла 100 000 солдат убитыми, Украина – меньше

Рубио заявил, что Трамп не любит войны и хочет скорее завершить конфликт в Украине, но от России нет прогресса

Марко Рубио (Фото: EPA/AARON SCHWARTZ )

Россия потеряла с начала 2025 года 100 000 военных именно убитыми. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио на конференции АСЕАН в Малайзии.

"Важно отметить, что с января этого года, например, российская сторона потеряла 100 000 солдат – убитыми, но не ранеными. А с украинской стороны цифры меньше, но всё равно весьма значительны", – сказал он.

Госсекретарь подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не любит войны и считает их "пустой тратой денег и жизней". Поэтому он стремится к тому, чтобы войны прекратились намерен сделать все возможное, чтобы положить конец войне в Украине и другим конфликтам.

"Мы понимаем, что подобные вещи требуют времени и терпения, но нас также огорчает отсутствие прогресса. И мы надеемся, что, основываясь на сегодняшнем и последующих событиях, мы получим больше ясности относительно позиции и приоритетов России в этом отношении и сможем начать добиваться прогресса", – сказал Рубио и отметил, что это непросто.