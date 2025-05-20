ГУР: Россия продолжает атаковать химическим оружием позиции Сил обороны
Российские оккупанты продолжают применять запрещенное гуманитарным правом химическое оружие против Сил обороны на фронте. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.
Разведка перехватила разговор командира оккупационной армии с подчиненными, в которой он приказал применить по "траншее", вероятно с украинскими военными, химическое оружие.
"Зажигалку" бесполезно нести, она не загорится. Если химия нормальная, можно химию попробовать", – сказал он в телефонном разговоре.
В ГУР отметили, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет "справедливое возмездие".
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