ГУР: Россия продолжает атаковать химическим оружием позиции Сил обороны

Оккупанты (Фото: пропагандистские медиа)

Российские оккупанты продолжают применять запрещенное гуманитарным правом химическое оружие против Сил обороны на фронте. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Разведка перехватила разговор командира оккупационной армии с подчиненными, в которой он приказал применить по "траншее", вероятно с украинскими военными, химическое оружие.

"Зажигалку" бесполезно нести, она не загорится. Если химия нормальная, можно химию попробовать", – сказал он в телефонном разговоре.

В ГУР отметили, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет "справедливое возмездие".