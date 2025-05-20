ГУР: Росія продовжує атакувати хімічною зброєю позиції Сил оборони
Російські окупанти продовжують застосовувати заборонену гуманітарним правом хімічну зброю проти Сил оборони на фронті. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.
Розвідка перехопила розмову командира окупаційної армії з підлеглими, в якій він віддав наказ застосувати по "траншеї", ймовірно з українськими військовими, хімічну зброю.
"Зажигалку" бесполезно нести, она не загорится. Если химия нормальная, можно химию попробовать", – сказав він у телефонній розмові.
У ГУР зазначили, що за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде "справедлива відплата".
- 14 квітня у ГУР повідомляли, що росіяни стали частіше використовувати боєприпаси з отруйним газом на фронті.
- 17 травня військові підтвердили, що РФ атакує "шахедами" з речовиною "CS". Це хімічна сполука, яка застосовується як сльозогінний газ.
- 20 травня ЄС уперше ввів санкції проти Росії за застосування хімічної зброї в Україні.