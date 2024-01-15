ГУР: Россия сосредоточилась на ударах по нашей оборонке. Но энергетика тоже в опасности

Вадим Скибицкий (Скриншот)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил в интервью РБК-Украина, что в этом году россияне сосредоточились на нанесении ударов по оборонно-промышленному комплексу Украины, но угроза украинской энергетики до сих пор сохраняется.

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"На сегодняшний день основные усилия Российской Федерации сосредоточены на уничтожении наших инфраструктурных объектов. Это прежде всего объекты нашего оборонно-промышленного комплекса, штабы, системы управления и отдельные подразделения, которые размещаются на линии фронта", – сказал он.

Однако, по словам Скибицкого, своей цели враг не достигает, поскольку пытается бить по украинской "оборонке" неточные ракеты, например, "Кинжалы". От таких ударов в большинстве своем страдают обычные украинцы.

Отвечая на вопрос, есть ли энергетические объекты сегодня целью России, представитель разведки сказал: "То, что они не наносят удары по этим объектам, вовсе не означает, что Российская Федерация не следит за состоянием нашей энергетики".

"Противник продолжает регулярно осуществлять космическую съемку наших энергетических объектов для того, чтобы по возможности и если это будет им необходимо, наносить такие удары. Поэтому угроза нашей энергетической системе сохраняется", – пояснил Скибицкий.

29 декабря 2023 года РФ совершила массированную атаку по Украине – противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников. Всего в Киеве в результате удара оккупантов погибли 30 человек, 29 получили ранения.

Утром 2 января Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли пять человек, пострадали 127.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что кафиры запустили по Украине 10 аэробалистических ракет "Кинжал", 70 крылатых ракет типов Х-101/Х-555/Х-55, а также три ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны сбили все "Кинжалы", 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три "Калибра".

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