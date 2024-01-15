ГУР: Росія зосередилася на ударах по нашій оборонці. Але загроза енергетиці не зникла

Вадим Скібіцький (Скриншот)

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив у інтерв'ю РБК-Україна, що цьогоріч росіяни зосередилися на завданні ударів по оборонно-промисловому комплексу України, але загроза для української енергетики досі зберігається.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"На сьогодні основні зусилля Російської Федерації зосереджені на знищенні наших інфраструктурних об'єктів. Це насамперед об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу, штаби, системи управління та окремі підрозділи, які розміщуються на лінії фронту", – сказав він.

Проте, за словами Скібіцького, своєї мети ворог не досягає, оскільки намагається бити по українській оборонці неточними ракетами, наприклад, "Кинджалами". Від таких ударів здебільшого страждають звичайні українці.

Відповідаючи на запитання, чи є енергетичні об'єкти сьогодні метою Росії, представник розвідки сказав: "Те, що вони не завдають ударів по цих об'єктах, зовсім не означає, що Російська Федерація не слідкує за станом нашої енергетики".

"Противник продовжує регулярно здійснювати космічну зйомку наших енергетичних об'єктів для того, щоб за можливості і якщо це буде їм необхідно, завдавати таких ударів. Тому загроза нашій енергетичній системі зберігається", – пояснив Скібіцький.

29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по Україні – протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. Загалом у Києві внаслідок удару окупантів загинули 30 людей, 29 отримали поранення.

Вранці 2 січня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За даними ДСНС, внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, постраждали 127.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти запустили по Україні 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", 70 крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, а також три ракети "Калібр". Сили протиповітряної оборони збили всі "Кинджали", 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три "Калібри".

Читайте також: "Амбітна ціль". Україна планує вшестеро збільшити виробництво зброї у 2024 році