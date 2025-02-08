ГУР: Россияне готовят провокацию против Коордштаба с использованием фальшивых документов

Россияне не прекращают попыток манипулировать семьями пленных и пропавших без вести, отметили в ГУР

Иллюстративное фото: Коордштаб

Россияне готовят провокацию против Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

По данным разведки, в рамках провокации будут распространены сфальсифицированные документы. Это бумаги с эмблемами Коордштаба или "шапкой".

Указанные материалы не соответствуют стандартам документооборота, содержат фамилии должностных лиц, не имеющих отношения к Коордштабу, и вымышленные названия якобы региональных подразделений.

"Грубо сфальсифицированы, такие бумаги не выдерживают никакой критики. Цель таких подделок – дискредитировать работу государственных структур и посеять недоверие", – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что оккупанты не прекращают попыток манипулировать семьями пленных, пропавших без вести и гражданских, захваченных в плен. Для этого не гнушаются использовать ложь и подмену.

Украинская разведка призвала быть внимательными и бдительными, не распространять в своих соцсетях дезинформацию и не доверять непроверенным лицам и организациям, которые могут предлагать помощь.

О любой попытке требовать деньги за "услуги", связанные с пленными украинцами, в ГУР попросили немедленно сообщать правоохранительным органам и добавили, что абсолютно вся помощь специалистов Коордштаба бесплатна.

12 июля 2024 года Коордштаб сообщал, что российские спецслужбы через псевдообщественные организации выманивают у родственников украинских пленных и пропавших без вести военных официальные документы и чувствительную персональную информацию.

4 февраля 2025 года стало известно, что в течение января через проект "Хочу найти" Украина получила рекордное количество заявок о поиске информации относительно россиян, пропавших без вести на войне.