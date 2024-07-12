Спецслужбы РФ выманивают данные об украинских военнопленных у родственников – Коордштаб

Ведомство призвало не передавать неизвестным лицам и псевдоорганизациям персональные документы и какие-либо данные о пленных или пропавших без вести

Владимир Путин на заседании ФСБ (Иллюстративное фото: EPA)

Российские спецслужбы через псевдообщественные организации выманивают у родственников украинских пленных и пропавших без вести военных официальные документы и чувствительную персональную информацию. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По его данным: разведывательные службы РФ создали так называемые "общественные организации", которые в интернете распространяют данные о военнопленных и утверждают, якобы они могут получить доступ к местам содержания пленников.

Таким образом, спецслужбы РФ получают важную информацию (выписки из служебных расследований, персональные данные, фотографии собратьев и т.п.) – чтобы в дальнейшем манипулировать и давить на семьи пленных, объясняет Коордштаб.

Ведомство призвало семьи не передавать неизвестным лицам и псевдоорганизациям персональные документы и какие-либо данные о родных, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести.

25 июня в рамках очередного обмена пленными Украине удалось вернуть из России 90 военных.

28 июня Украина вернула из российского плена 10 гражданских, среди которых заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

29 июня президент Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Украина освободила из российского плена 3310 человек.

Читайте также: "Менять не будут, не надейтесь": Джелял рассказал, что говорит Россия пленным