Спецслужбы РФ выманивают данные об украинских военнопленных у родственников – Коордштаб
Российские спецслужбы через псевдообщественные организации выманивают у родственников украинских пленных и пропавших без вести военных официальные документы и чувствительную персональную информацию. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
По его данным: разведывательные службы РФ создали так называемые "общественные организации", которые в интернете распространяют данные о военнопленных и утверждают, якобы они могут получить доступ к местам содержания пленников.
Таким образом, спецслужбы РФ получают важную информацию (выписки из служебных расследований, персональные данные, фотографии собратьев и т.п.) – чтобы в дальнейшем манипулировать и давить на семьи пленных, объясняет Коордштаб.
Ведомство призвало семьи не передавать неизвестным лицам и псевдоорганизациям персональные документы и какие-либо данные о родных, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести.
- 25 июня в рамках очередного обмена пленными Украине удалось вернуть из России 90 военных.
- 28 июня Украина вернула из российского плена 10 гражданских, среди которых заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.
- 29 июня президент Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Украина освободила из российского плена 3310 человек.
Читайте также: "Менять не будут, не надейтесь": Джелял рассказал, что говорит Россия пленным