Спецслужби РФ виманюють дані про українських військовополонених у родичів – Коордштаб

Відомство закликало не передавати невідомим особами та псевдоорганізаціям персональні документи та будь-які дані про полонених або зниклих безвісти

Володимир Путін на засіданні ФСБ (Ілюстративне фото: EPA)

Російські спецслужби через псевдогромадські організації виманюють у родичів українських полонених і зниклих безвісти військових офіційні документи та чутливу персональну інформацію. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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За його даними: розвідувальні служби РФ створили так звані "громадські організації", котрі в інтернеті поширюють дані про військовополонених і стверджують, нібито вони можуть отримати доступ до місць утримання бранців.

У такий спосіб спецслужби РФ отримують важливу інформацію (виписки зі службових розслідувань, персональні дані, фотографії побратимів тощо) – аби надалі маніпулювати й тиснути на сім'ї полонених, пояснює Коордштаб.

Відомство закликало родини не передавати невідомим особам і псевдоорганізаціям персональні документи та будь-які дані про рідних, які перебувають у російському полоні або вважаються зниклими безвісти.

25 червня в межах чергового обміну полоненими Україні вдалося повернути з Росії 90 військових.

28 червня Україна повернула з російського полону 10 цивільних, серед яких заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

29 червня президент Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Україна звільнила з російського полону 3310 людей.

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