Спецслужби РФ виманюють дані про українських військовополонених у родичів – Коордштаб
Російські спецслужби через псевдогромадські організації виманюють у родичів українських полонених і зниклих безвісти військових офіційні документи та чутливу персональну інформацію. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
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За його даними: розвідувальні служби РФ створили так звані "громадські організації", котрі в інтернеті поширюють дані про військовополонених і стверджують, нібито вони можуть отримати доступ до місць утримання бранців.
У такий спосіб спецслужби РФ отримують важливу інформацію (виписки зі службових розслідувань, персональні дані, фотографії побратимів тощо) – аби надалі маніпулювати й тиснути на сім'ї полонених, пояснює Коордштаб.
Відомство закликало родини не передавати невідомим особам і псевдоорганізаціям персональні документи та будь-які дані про рідних, які перебувають у російському полоні або вважаються зниклими безвісти.
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