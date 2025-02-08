ГУР: Росіяни готують провокацію проти Коордштабу з використанням фальшивих документів

Росіяни не припиняють спроб маніпулювати родинами полонених та зниклих безвісти, зазначили в ГУР

Ілюстративне фото: Коордштаб

Росіяни готують провокацію проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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За даними розвідки, в межах провокації будуть розповсюджені сфальшовані документи. Це папери з емблемами Коордштабу чи "шапкою".

Зазначені матеріали не відповідають стандартам документообігу, містять прізвища посадових осіб, які не мають стосунку до Коордштабу, та вигадані назви нібито регіональних підрозділів.

"Грубо сфальшовані, такі папери не витримують жодної критики. Мета таких підробок – дискредитувати роботу державних структур та посіяти недовіру", – йдеться у повідомленні.

В ГУР зазначили, що окупанти не припиняють спроб маніпулювати родинами полонених, зниклих безвісти та цивільних, захоплених в полон. Для цього не гребують використовувати брехню та підміну.

Українська розвідка закликала бути уважними та пильними, не поширювати у своїх соцмережах дезінформацію та не довіряти неперевіреним особам і організаціям, які можуть пропонувати допомогу.

Про будь-яку спробу вимагати гроші за "послуги", пов'язані з полоненими українцями, в ГУР попросили негайно повідомляти правоохоронні органи й додали, що абсолютно вся допомога спеціалістів Коордштабу є безплатною.

12 липня 2024 року Коордштаб повідомляв, що російські спецслужби через псевдогромадські організації виманюють у родичів українських полонених і зниклих безвісти військових офіційні документи та чутливу персональну інформацію.

4 лютого 2025 року стало відомо, що упродовж січня через проєкт "Хочу найти" Україна отримала рекордну кількість заявок про пошук інформації щодо росіян, зниклих безвісти на війні.