У січні Коордштаб отримав рекордну кількість заявок від родин зниклих безвісти росіян
Упродовж січня 2025 року через проєкт "Хочу найти" Україна отримала 8548 заявок про пошук інформації щодо росіян, зниклих безвісти на війні. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
У Коордштабі зазначили, що така кількість заявок на 22% перевищує показники, які були у грудні 2024 року, та є рекордною.
"Хочу найти" – це окремий проєкт Коордштабу, запущений у січні 2024 року задля сприяння проведенню обмінів військовополоненими.
За весь час роботи надійшло вже понад 60 000 запитів щодо зниклих безвісти військовослужбовців армії країни-агресора. Та ця цифра не включає загиблих і є у два-три рази меншою за загальну кількість зниклих безвісти росіян, адже далеко не всі родичі звертаються до українського проєкту. Однак кількість звернень від росіян стабільно зростає.
З 60 000 отриманих заявок на пошук підтверджено перебування в полоні 1790 окупантів, 408 з яких уже було обміняно.
У Коордштабі додали, що постійне зростання кількості звернень до "Хочу найти" від росіян свідчить про величезні втрати ворога в Україні. Це не дивно, адже все більше командирів підрозділів окупаційної армії впроваджують практику "м’ясних" штурмів, відправлення на передову травмованих та залишення поранених на полі бою, констатували там.
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