У січні Коордштаб отримав рекордну кількість заявок від родин зниклих безвісти росіян

Постійне зростання кількості звернень до "Хочу найти" від росіян свідчить про величезні втрати

Ілюстративне фото: Коордштаб

Упродовж січня 2025 року через проєкт "Хочу найти" Україна отримала 8548 заявок про пошук інформації щодо росіян, зниклих безвісти на війні. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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У Коордштабі зазначили, що така кількість заявок на 22% перевищує показники, які були у грудні 2024 року, та є рекордною.

"Хочу найти" – це окремий проєкт Коордштабу, запущений у січні 2024 року задля сприяння проведенню обмінів військовополоненими.

За весь час роботи надійшло вже понад 60 000 запитів щодо зниклих безвісти військовослужбовців армії країни-агресора. Та ця цифра не включає загиблих і є у два-три рази меншою за загальну кількість зниклих безвісти росіян, адже далеко не всі родичі звертаються до українського проєкту. Однак кількість звернень від росіян стабільно зростає.

З 60 000 отриманих заявок на пошук підтверджено перебування в полоні 1790 окупантів, 408 з яких уже було обміняно.

У Коордштабі додали, що постійне зростання кількості звернень до "Хочу найти" від росіян свідчить про величезні втрати ворога в Україні. Це не дивно, адже все більше командирів підрозділів окупаційної армії впроваджують практику "м’ясних" штурмів, відправлення на передову травмованих та залишення поранених на полі бою, констатували там.

Інфографіка: Коордштаб

24 січня 2025 року стало відомо, що журналісти ідентифікували понад 90 000 росіян, які загинули під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Водночас вони заявили, що добровольців гине дедалі більше, а зеків – менше.

30 січня ГУР повідомило, що для поповнення втрат окупаційної армії у війні проти України Росія розраховує залучити щонайменше 126 000 солдатів із так званого "спецконтингенту".