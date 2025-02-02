Сирський: На Покровському напрямку Росія втратила понад 15 000 солдатів за січень

Олександр Сирський (Фото: ЄРА)

Покровський напрямок на фронті залишається одним із найгарячіших. Про це повідомив головком Олександр Сирський та розкрив втрати ворога за мнулий місяць.

За його словами, за січень втрати ворога на цьому напрямку становлять понад 15 000 солдат. З них близько 7000 вбитими.

"Триває оборонна операція, направлена, зокрема, на знищення ворожих сил та резервів противника. Українські захисники безперервно завдають втрат окупантам", – написав Сирський.

22 січня втрати росіян на фронті знов підскочили майже до 2000 за добу.