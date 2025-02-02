Сирський: На Покровському напрямку Росія втратила понад 15 000 солдатів за січень
Покровський напрямок на фронті залишається одним із найгарячіших. Про це повідомив головком Олександр Сирський та розкрив втрати ворога за мнулий місяць.
За його словами, за січень втрати ворога на цьому напрямку становлять понад 15 000 солдат. З них близько 7000 вбитими.
"Триває оборонна операція, направлена, зокрема, на знищення ворожих сил та резервів противника. Українські захисники безперервно завдають втрат окупантам", – написав Сирський.
22 січня втрати росіян на фронті знов підскочили майже до 2000 за добу.
- 21 січня Зеленський повідомив про втрати військ КНДР у Курській області. З 12 000 північнокорейських військових на Курщині загинули 4000
- 30 січня ГУР повідомляло, що у 2025 році Росія планує мобілізувати щонайменше 126 000 солдатів із "спецконтингенту".