Сырский: На Покровском направлении Россия потеряла больше 15 000 солдат за январь

Александр Сырский (Фото: ЕРА)

Покровское направление на фронте остается одним из самых горячих. Об этом сообщил главком Александр Сырский и раскрыл потери врага за прошедший месяц.

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По его словам, за январь потери врага на этом направлении составляют более 15 000 солдат. Из них около 7000 убитыми.

"Продолжается оборонительная операция, направленная, в частности, на уничтожение вражеских сил и резервов противника. Украинские защитники непрерывно наносят урон оккупантам", – написал Сырский.

22 января потери россиян на фронте вновь подскочили почти до 2000 за сутки.