Сырский: На Покровском направлении Россия потеряла больше 15 000 солдат за январь
Покровское направление на фронте остается одним из самых горячих. Об этом сообщил главком Александр Сырский и раскрыл потери врага за прошедший месяц.
По его словам, за январь потери врага на этом направлении составляют более 15 000 солдат. Из них около 7000 убитыми.
"Продолжается оборонительная операция, направленная, в частности, на уничтожение вражеских сил и резервов противника. Украинские защитники непрерывно наносят урон оккупантам", – написал Сырский.
22 января потери россиян на фронте вновь подскочили почти до 2000 за сутки.
- 21 января Зеленский сообщил о потерях войск КНДР в Курской области. Из 12 000 северокорейских военных в Курщине погибли 4000
- 30 января ГУР сообщало, что в 2025 году Россия планирует мобилизовать не менее 126 000 солдат из "спецконтингента".