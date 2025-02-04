В январе Коордштаб получил рекордное число заявок от семей пропавших без вести россиян

Иллюстративное фото: Коордштаб

В течение января 2025 года через проект "Хочу найти" Украина получила 8548 заявок о поиске информации относительно россиян, пропавших без вести на войне. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В Коордштабе отметили, что такое количество заявок на 22% превышает показатели, которые были в декабре 2024 года, и является рекордным.

"Хочу найти" – это отдельный проект Коордштаба, запущенный в январе 2024 года для содействия проведению обменов военнопленными.

За все время работы поступило уже более 60 000 запросов по поводу пропавших без вести военнослужащих армии страны-агрессора. Но эта цифра не включает погибших и в два-три раза меньше общего числа пропавших без вести россиян, ведь далеко не все родственники обращаются в украинский проект. Однако количество обращений от россиян стабильно растет.

Из 60 000 полученных заявок на поиск подтверждено пребывание в плену 1790 оккупантов, 408 из которых уже были обменены.

В Коордштабе добавили, что постоянный рост количества обращений в "Хочу найти" от россиян свидетельствует об огромных потерях врага в Украине. Это неудивительно, ведь все больше командиров подразделений оккупационной армии внедряют практику "мясных" штурмов, отправку на передовую травмированных и оставление раненых на поле боя, констатировали там.

Инфографика: Коордштаб

24 января 2025 года стало известно, что журналисты идентифицировали более 90 000 россиян, погибших во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. В то же время они заявили, что добровольцев гибнет все больше, а зэков – меньше.

30 января ГУР сообщило, что для восполнения потерь оккупационной армии в войне против Украины Россия рассчитывает привлечь по меньшей мере 126 000 солдат из так называемого "спецконтингента".