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ГУР: Россияне, которых еще не мобилизовали, уже звонят в Украину и спрашивают, как сдаться

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 19:57
ГУР: Россияне, которых еще не мобилизовали, уже звонят в Украину и спрашивают, как сдаться - Фото
Андрей Юсов (Скриншот видео)

После объявления мобилизации в РФ на горячую линию центра приема обращений по сдаче в плен "Хочу жить" звонят даже те россияне, которых еще не мобилизовали. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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"Очень много сейчас обращений на горячую линию от новомобилизованных россиян или даже от тех, кто еще не мобилизован. Звонят и говорят: "В случае, если меня мобилизуют, каковы мои действия, что я должен сделать, как правильно сдаться?". Есть такая тенденция, когда действительно мотивация, психоэмоциональное состояние среди этой мобилизационной волны преимущественно крайне низкие", – сказал Юсов.

Также, по его словам, активно звонят крымчане. Ранее госпроект "Хочу жить" публиковал для них алгоритм действий в случае мобилизации.

Комментируя ситуацию с российской мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины, представитель ГУР сказал, что в Донецкой и Луганской областях мобилизация "началась и сразу закончилась", так как там уже некого мобилизовать – из мужчин остались только те, кто работает на каких-либо предприятиях, а также больные.

Однако, по его словам, у ГУР есть информация о планах россиян по мобилизации на новооккупированных территориях – в частности, на юге. Уже сейчас, по его словам, там создаются "добровольческие подразделения", за которыми на самом деле кроется принуждение, давление и пытки.

Он не исключил, что после псевдореферендумов и насильственной паспортизации оккупанты могут начать мобилизовать мужчин и на других временно оккупированных территориях Украины.

  • 21 сентября 2022 года в России была объявлена "частичная" мобилизация: на войну против Украины отправят 300 000 резервистов.
  • Россияне после обращения Путина, в котором он объявил о мобилизации, тут же раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи: цивилизованное обращение, что никто не узнает в РФ, что сдача в плен была добровольной, а также – что Украина найдет способ не отправлять пленного в РФ в рамках обмена, если российский солдат сам этого не захочет.

Читайте также: "Для россиян это будет убийственная зима". Почему мобилизация в России не поможет Путину

Оксана Житнюк
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война разведка гур плен андрей юсов
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