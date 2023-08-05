UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ГУР: Российский флот не так уж неуязвим. У десантного корабля значительные повреждения

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2023, 12:51
ГУР: Российский флот не так уж неуязвим. У десантного корабля значительные повреждения - Фото
Андрей Юсов (Скриншот видео)

Российский морской флот оказался не таким уж неуязвимым для более современных средств поражения. Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" значительно поврежден. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Представитель ГУР отметил, что продолжаются мероприятия, которые являются прямыми последствиями вторжения России в Украину.

"То, что они думали, будет работать им на пользу – а именно их флот, военно-морские силы, – в современных условиях кажется не таким уж неуязвимым для других, меньших, но более современных средств", – сказал Юсов и добавил, что россияне не могут чувствовать себя в безопасности на всей оккупированной территории Украины – на суше и на море.

Он подчеркнул, что безопасность для россиян наступит, когда они покинут территорию Украины и суверенитет украинского государства будет восстановлен.

Спикер ГУР отметил, что БДК "Оленегорский горняк" был значительно поврежден и его ремонт станет достаточно проблематичным.

"В ближайшее время мы этого "Оленегорского горняка" не увидим. У них еще есть суда, и тем самым неопознанным плавающим объектам есть над чем работать. Мы говорим, конечно, о военных целях", – добавил Юсов.

Читайте также: "Для Украины есть еще много целей". Что дает атака на Новороссийск и корабль ВМС РФ

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнагурчерное мореандрей юсов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 