ГУР: Российский флот не так уж неуязвим. У десантного корабля значительные повреждения
Российский морской флот оказался не таким уж неуязвимым для более современных средств поражения. Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" значительно поврежден. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.
Представитель ГУР отметил, что продолжаются мероприятия, которые являются прямыми последствиями вторжения России в Украину.
"То, что они думали, будет работать им на пользу – а именно их флот, военно-морские силы, – в современных условиях кажется не таким уж неуязвимым для других, меньших, но более современных средств", – сказал Юсов и добавил, что россияне не могут чувствовать себя в безопасности на всей оккупированной территории Украины – на суше и на море.
Он подчеркнул, что безопасность для россиян наступит, когда они покинут территорию Украины и суверенитет украинского государства будет восстановлен.
Спикер ГУР отметил, что БДК "Оленегорский горняк" был значительно поврежден и его ремонт станет достаточно проблематичным.
"В ближайшее время мы этого "Оленегорского горняка" не увидим. У них еще есть суда, и тем самым неопознанным плавающим объектам есть над чем работать. Мы говорим, конечно, о военных целях", – добавил Юсов.
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- Выяснилось, что это СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте города РФ: поврежден БДК "Оленегорский горняк", сообщили источники LIGA.net в ведомстве.
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