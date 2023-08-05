ГУР: Російський флот не такий вже невразливий. У десантного корабля значні ушкодження

Російський морський флот виявився не таким вже й невразливим для більш сучасних засобів ураження. Великий десантний корабель "Оленегорский горняк" значно пошкоджено. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

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Представник ГУР зазначив, що продовжуються заходи, які є прямими наслідками вторгнення Росії в Україну.

"Те, що вони думали, буде працювати їм на користь – а саме їхній флот, військово-морські сили, – в сучасних умовах здається не таким вже невразливим для інших, менших, але сучасніших засобів", – сказав Юсов та додав, що росіяни не можуть почуватися у безпеці на всій окупованій території України – на суші та на морі.

Він наголосив, що безпека для росіян настане, коли вони залишать територію України та суверенітет української держави буде відновлено.

Спікер ГУР зазначив, що ВДК "Оленегорский горняк" був значно пошкоджений і його ремонт стане досить проблематичним.

"Найближчим часом ми цього "Оленегорского горняка" не побачимо. У них ще є судна, і тим самим невідомим плавучим об'єктам є над чим працювати. Ми говоримо, звичайно, про військові цілі", – додав Юсов.

Вранці 4 серпня 2023 року пролунали вибухи в Новоросійську на півдні РФ.

З'ясувалося, що це СБУ разом із ВМС провели спецоперацію з аквадронами у бухті міста РФ: пошкоджено ВДК "Оленегорский горняк", повідомили джерела LIGA.net у відомстві.

Вночі 5 серпня біля Кримського мосту було атаковано та пошкоджено російський танкер SIG, який забезпечував окупантів паливом.

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