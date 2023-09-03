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ГУР впервые показало российского пилота, который перегнал в Украину вертолет Ми-8

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2023, 18:09
ГУР впервые показало российского пилота, который перегнал в Украину вертолет Ми-8 - Фото
Фото - скриншот из видео

Главное управление разведки Минобороны впервые показало российского военного летчика, который привел на украинский аэродром вертолет Ми-8. 

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В сети появился анонс документального фильма "Сбитые летчики России", одним из эпизодов которого стала спецоперация ГУР, по итогам которой в Украину перелетел российский военный вертолет Ми-8 с экипажем и военным грузом. В анонсе на фоне фотографии вертолета появляется человек в черной футболке с украинским тризубом, который по-русски говорит, что "никому не нужна эта война". 

В разведке подтвердили Украинской правде, что появившийся в анонсе человек — пилот, который привел вертолет на аэродром ВСУ.

Премьера документального фильма "Сбитые летчики России" намечена на 22.15 3 сентября.

  • 23 августа стало известно, что военная разведка Минобороны выманила российский военный вертолет Ми-8, он сел на украинском аэродроме.
  • Начальник ГУР Буданов рассказал, что пилот российского вертолета, который сел на украинском аэродроме, добровольно перегнал судно, а его семью незаметно перевезли в Украину. Другие члены экипажа не знали об этом и пытались бежать, их ликвидировали.

Читайте также: Операция "Синица". Новые фото с российским вертолетом Ми-8, который ГУР выманило в Украину

Сергей Бережной
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