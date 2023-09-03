ГУР впервые показало российского пилота, который перегнал в Украину вертолет Ми-8

Главное управление разведки Минобороны впервые показало российского военного летчика, который привел на украинский аэродром вертолет Ми-8.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В сети появился анонс документального фильма "Сбитые летчики России", одним из эпизодов которого стала спецоперация ГУР, по итогам которой в Украину перелетел российский военный вертолет Ми-8 с экипажем и военным грузом. В анонсе на фоне фотографии вертолета появляется человек в черной футболке с украинским тризубом, который по-русски говорит, что "никому не нужна эта война".

В разведке подтвердили Украинской правде, что появившийся в анонсе человек — пилот, который привел вертолет на аэродром ВСУ.

Премьера документального фильма "Сбитые летчики России" намечена на 22.15 3 сентября.

23 августа стало известно, что военная разведка Минобороны выманила российский военный вертолет Ми-8, он сел на украинском аэродроме.

Начальник ГУР Буданов рассказал, что пилот российского вертолета, который сел на украинском аэродроме, добровольно перегнал судно, а его семью незаметно перевезли в Украину. Другие члены экипажа не знали об этом и пытались бежать, их ликвидировали.

Читайте также: Операция "Синица". Новые фото с российским вертолетом Ми-8, который ГУР выманило в Украину

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.