ГУР вперше показало російського льотчика, який перегнав в Україну гелікоптер Мі-8

Головне управління розвідки Міноборони вперше показало російського військового льотчика, який перегнав на український аеродром гелікоптер Мі-8.

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У мережі з'явився анонс документального фільму "Збиті льотчики Росії", одним з епізодів якого стала спецоперація ГУР, за підсумками якої в Україну перелетів російський військовий вертоліт Мі-8 з екіпажем та військовим вантажем. В анонсі на тлі фотографії вертольота з'являється людина у чорній футболці з українським тризубом, яка російською мовою каже, що "нікому не потрібна ця війна".

У розвідці підтвердили Українській правді, що людина, яка з'явилася в анонсі, — пілот, який перегнав вертоліт на аеродром ЗСУ.

Прем'єру документального фільму "Збиті льотчики Росії" заплановано на 22:15 3 вересня.

23 серпня стало відомо, що військова розвідка Міноборони виманила російський військовий вертоліт Мі-8, який сів на українському аеродромі.

Начальник ГУР Буданов розповів, що пілот російського вертольота, який сів на українському аеродромі, добровільно перегнав судно, а його родину непомітно перевезли до України. Інші члени екіпажу не знали про це і намагалися тікати, їх ліквідували.

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