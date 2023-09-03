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ГУР вперше показало російського льотчика, який перегнав в Україну гелікоптер Мі-8

Этот материал также доступен на русском
03.09.2023, 18:09
ГУР вперше показало російського льотчика, який перегнав в Україну гелікоптер Мі-8 - Фото
Фото - скриншот із відео

Головне управління розвідки Міноборони вперше показало російського військового льотчика, який перегнав на український аеродром гелікоптер Мі-8.

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У мережі з'явився анонс документального фільму "Збиті льотчики Росії", одним з епізодів якого стала спецоперація ГУР, за підсумками якої в Україну перелетів російський військовий вертоліт Мі-8 з екіпажем та військовим вантажем. В анонсі на тлі фотографії вертольота з'являється людина у чорній футболці з українським тризубом, яка російською мовою каже, що "нікому не потрібна ця війна".

У розвідці підтвердили Українській правді, що людина, яка з'явилася в анонсі, — пілот, який перегнав вертоліт на аеродром ЗСУ.

Прем'єру документального фільму "Збиті льотчики Росії" заплановано на 22:15 3 вересня.

  • 23 серпня стало відомо, що військова розвідка Міноборони виманила російський військовий вертоліт Мі-8, який сів на українському аеродромі.
  • Начальник ГУР Буданов розповів, що пілот російського вертольота, який сів на українському аеродромі, добровільно перегнав судно, а його родину непомітно перевезли до України. Інші члени екіпажу не знали про це і намагалися тікати, їх ліквідували.

Читайте також: Операція "Синиця". Нові фото з російським гелікоптером Мі-8, який ГУР виманило в Україну

Сергій Бережний
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