Гутерриш против "какого-либо мира" между РФ и Украиной — настаивает на международном праве
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против "какого-либо мира" между РФ и Украиной и подчеркнул, что мир между странами должен быть заключен на основе принципов организации и международного права. Об этом он сказал во время визита в Камбоджу.
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По его словам, на повестке дня остаются война России против Украины, глобальный энергетический и продовольственный кризис, а также вопросы климата.
Он отметил, что позиция ООН по Украине остается "четкой" и заключается в том, что полномасштабное вторжение России нарушило устав ООН и территориальную целостность Украины.
Гутерриш подчеркнул, что необходимо создать условия для "постепенного восстановления диалога, который приведет к будущему, где воцарится мир".
"Это должен быть не какой-либо мир, а мир, основанный на ценностях устава ООН. И мир на основе международного права", — резюмировал генсек ООН.
- Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил против прекращения огня в Украине на условиях Кремля.
- США считают, что Украина имеет право освобождать свои территории любым доступным ей оружием.
- 143 страны на Генассамблее ООН в октябре осудили Россию за незаконную аннексию территории Украины. Против осуждения, кроме России, проголосовали только Беларусь, КНДР, Никарагуа и Сирия.
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