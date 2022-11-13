Гутерриш против "какого-либо мира" между РФ и Украиной — настаивает на международном праве

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против "какого-либо мира" между РФ и Украиной и подчеркнул, что мир между странами должен быть заключен на основе принципов организации и международного права. Об этом он сказал во время визита в Камбоджу.

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По его словам, на повестке дня остаются война России против Украины, глобальный энергетический и продовольственный кризис, а также вопросы климата.

Он отметил, что позиция ООН по Украине остается "четкой" и заключается в том, что полномасштабное вторжение России нарушило устав ООН и территориальную целостность Украины.

Гутерриш подчеркнул, что необходимо создать условия для "постепенного восстановления диалога, который приведет к будущему, где воцарится мир".

"Это должен быть не какой-либо мир, а мир, основанный на ценностях устава ООН. И мир на основе международного права", — резюмировал генсек ООН.

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Дмитро Гриниченко

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