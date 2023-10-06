Харьковчанин, наводивший удар РФ по рынку "Барабашово", сел на 12 лет. Вину не признал

Служба безопасности Украины заявила, что харьковчанин, в прошлом году корректировавший удар российских оккупантов по крупнейшему рынку Украины "Барабашово", сел в тюрьму на 12 лет.

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Следствие установило, что осужденный собирал разведданные о расположении Сил обороны в Харькове и "сливал" их оккупантам в Telegram.

"Таким образом, он попал в поле зрения российской военной разведки, которая впоследствии дистанционно привлекла его к сотрудничеству в пользу страны-агрессора", — утверждает СБУ.

Правоохранители задержали мужчину в августе 2022 года в Харькове.

Пресс-служба областной прокуратуры передает, что в суде мужчина своей вины не признал.

"Он сообщил, что боялся обстрелов и потому, чтобы "отвратить опасность", передавал информацию через мессенджер. С кем общается — якобы не знал, как и о запрете обнародовать официально не предоставленную информацию", – говорится в сообщении.

Утром 6 октября около 06:47 в Харькове был слышен взрыв, россияне нанесли ракетный удар по центру Харькова.

Глава ОВА сообщил о прилетах в Киевском и Основянском районах Харькова.

5 октября около 15:35 Россия ударила ракетой по кафе-магазину в Грозе. В результате погиб 51 человек, среди которых есть и ребенок. Областная прокуратура опубликовала видео с последствиями удара.

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