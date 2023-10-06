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Харків'янин, що наводив удар РФ по ринку "Барабашово", сів на 12 років. Провини не визнав

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 17:36
Харків'янин, що наводив удар РФ по ринку
Фото: прокуратура

Служба безпеки України заявила, що харків'янин, який торік корегував удар російських окупантів по найбільшому ринку України "Барабашово", сів у тюрму на 12 років.

Слідство встановило, що засуджений збирав розвіддані про місця розташування Сил оборони у Харкові та "зливав" їх окупантам у Telegram.

"Таким чином він потрапив у поле зору російської воєнної розвідки, яка згодом дистанційно залучила його до співпраці на користь країни-агресора", — стверджує СБУ.

Правоохоронці затримали чоловіка у серпні 2022 року у Харкові.

Фото: СБУ

Пресслужба обласної прокуратури передає, що у суді чоловік своєї провини не визнав.

"Він повідомив, що боявся обстрілів і тому, "щоб відвернути небезпеку", передавав інформацію через месенджер. З ким спілкується — нібито не знав, як і про заборону оприлюднювати офіційно не надану інформацію", – йдеться у повідомленні.

  • Вранці 6 жовтня близько 06:47 у Харкові було чути вибух, росіяни завдали ракетного удару по центру Харкова.
  • Глава ОВА повідомив про прильоти у Київському та Основ'янському районах Харкова.
  • 5 жовтня близько 15:35 Росія вдарила ракетою по кафе-магазину у Грозі. В результаті загинула 51 особа, серед яких є й дитина. Обласна прокуратура опублікувала відео з наслідками удару.

Дивіться також: "Швидше, там дитина". Поліція показала перші хвилини після удару РФ по Харкову – відео

Мілана Головань
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війнаХарківбарабашово
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