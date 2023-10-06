Харків'янин, що наводив удар РФ по ринку "Барабашово", сів на 12 років. Провини не визнав

Служба безпеки України заявила, що харків'янин, який торік корегував удар російських окупантів по найбільшому ринку України "Барабашово", сів у тюрму на 12 років.

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Слідство встановило, що засуджений збирав розвіддані про місця розташування Сил оборони у Харкові та "зливав" їх окупантам у Telegram.

"Таким чином він потрапив у поле зору російської воєнної розвідки, яка згодом дистанційно залучила його до співпраці на користь країни-агресора", — стверджує СБУ.

Правоохоронці затримали чоловіка у серпні 2022 року у Харкові.

Пресслужба обласної прокуратури передає, що у суді чоловік своєї провини не визнав.

"Він повідомив, що боявся обстрілів і тому, "щоб відвернути небезпеку", передавав інформацію через месенджер. З ким спілкується — нібито не знав, як і про заборону оприлюднювати офіційно не надану інформацію", – йдеться у повідомленні.

Вранці 6 жовтня близько 06:47 у Харкові було чути вибух, росіяни завдали ракетного удару по центру Харкова.

Глава ОВА повідомив про прильоти у Київському та Основ'янському районах Харкова.

5 жовтня близько 15:35 Росія вдарила ракетою по кафе-магазину у Грозі. В результаті загинула 51 особа, серед яких є й дитина. Обласна прокуратура опублікувала відео з наслідками удару.

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