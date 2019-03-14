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14.03.2019, 16:47

Хербст объяснил, повлияет ли скандал в оборонке на военную помощь

Хербст объяснил, повлияет ли скандал в оборонке на военную помощь - Фото
Джон Хербст (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-посол США прокомментировал ситуацию в Укроборонпроме

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Коррупционный скандал вокруг госконцерна Укроборонпром отрицательно влияет на Украину на международном уровне, но не остановит военно-техническое сотрудничество с Западом, чтобы противостоять российскому агрессору. Об этом заявил  экс-посол США в Киеве, директор Атлантического совета Джон Хербст, сообщает Укринформ.

"Я думаю, что плохая репутация этой области уже влияет на поддержку, которую мы предоставляем. Но это не остановит нас делать такое очень важное дело. Это касается военной подготовки или поставки Украине такого серьезного вооружения, как Джавелин, чтобы остановить российскую агрессию", - сказал Хербст.

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Хербст отметил, что скандал вокруг Укроборонпрома, очевидно, имеет негативные последствия и внутри Украины, и на международном уровне.

25 февраля 2019 года программа "Наші гроші з Денисом Бігусом" обнародовала первые две серии расследования по разоблачению махинаций группы лиц якобы с участием сына первого зама секретаря СНБО и бизнес-партнера президента Олега Гладковского. Журналисты заявляют, что фирмы-прокладки, связанные c Гладковским-младшим, несколько лет поставляли на предприятия Укроборонпрома контрабандные комплектующие из РФ по завышенным ценам.

На следующий день Порошенко отстранил Гладковского на время проведения расследования, а затем и уволил.

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Теги: Джон Хербст
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