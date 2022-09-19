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Херсон. Оккупанты знают, что освобождение неминуемо, а псевдореферендум не состоится — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 10:29
Херсон. Оккупанты знают, что освобождение неминуемо, а псевдореферендум не состоится — ВСУ - Фото
Наталья Гуменюк (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты и коллаборационисты в Херсонской области осознают, что освобождение региона Вооруженными Силами Украины неминуемо, а псевдореферендум провести не получится. Об этом в эфире национального телемарафона заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, 18 сентября украинская артиллерия выполнила 200 огневых задач, нанося удары по силам противовоздушной обороны противника, складам с боеприпасами, районам сосредоточения войск и техники, понтонным переправам и станциям радиоэлектронной борьбы.

Она отметила, что ВСУ продолжают уничтожение запасов и мощностей россиян, чтобы продвигаться вперед.

"Россияне пытаются убедить жителей оккупированных территорий, что приближение ВСУ не улучшит их положение. Говорят, что украинская армия не может быть освободителями, так как несет оружие и будет стрелять. Силы обороны не обстреливают гражданские объекты и мирную инфраструктуру, даже когда оккупанты используют гражданских в качестве живого щита. Мы тщательно ведем разведку и проверяем места нанесения ударов", — подчеркнула Гуменюк.

Представитель командования заявила, что оккупанты и коллаборационисты в Херсоне знают, что освобождение города и региона неминуемо, а поэтому псевдореферендум провести не получится — чтобы оправдаться перед "начальством" и создать пропагандистскую картинку противник устраивает провокации со стрельбой в городе. 

Читайте также: Херсонская область. Россияне бегут через Днепр на украденных моторных лодках — разведка 

Дмитро Гриниченко
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война Херсон ОК Юг Наталья Гуменюк
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