Херсон. Оккупанты знают, что освобождение неминуемо, а псевдореферендум не состоится — ВСУ
Российские оккупанты и коллаборационисты в Херсонской области осознают, что освобождение региона Вооруженными Силами Украины неминуемо, а псевдореферендум провести не получится. Об этом в эфире национального телемарафона заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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По ее словам, 18 сентября украинская артиллерия выполнила 200 огневых задач, нанося удары по силам противовоздушной обороны противника, складам с боеприпасами, районам сосредоточения войск и техники, понтонным переправам и станциям радиоэлектронной борьбы.
Она отметила, что ВСУ продолжают уничтожение запасов и мощностей россиян, чтобы продвигаться вперед.
"Россияне пытаются убедить жителей оккупированных территорий, что приближение ВСУ не улучшит их положение. Говорят, что украинская армия не может быть освободителями, так как несет оружие и будет стрелять. Силы обороны не обстреливают гражданские объекты и мирную инфраструктуру, даже когда оккупанты используют гражданских в качестве живого щита. Мы тщательно ведем разведку и проверяем места нанесения ударов", — подчеркнула Гуменюк.
Представитель командования заявила, что оккупанты и коллаборационисты в Херсоне знают, что освобождение города и региона неминуемо, а поэтому псевдореферендум провести не получится — чтобы оправдаться перед "начальством" и создать пропагандистскую картинку противник устраивает провокации со стрельбой в городе.
- Наступление ВСУ на Херсонскую область является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины.
- Некоторые подразделения россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области ведут переговоры с украинскими воинами, чтобы сложить оружие.
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