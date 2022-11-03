Херсон. ВСУ ударили по Чернобаевке, оккупанты ограничили движение через Днепр – ОК "Юг"

Вооруженные Силы Украины поразили скопление российских оккупантов в районе Чернобаевки и переправу в Херсоне. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что за ночь ракетные и артиллерийские подразделения выполнили более 50 огневых задач – в частности, нанесли "результативные удары" по альтернативной переправе оккупантов в районе Антоновского моста в Херсоне, что критично осложняет логистику противника.

В районе Чернобаевки ВСУ ударили по скоплению техники, которую россияне пытались вывести в другие места дислокации, точные потери захватчиков доразведываются.

По уточненной информации, подтверждено уничтожение до 60 оккупантов в Первомайском Баштанского района Николаевской области.

Армия РФ в Херсонской области ограничила передвижение через Днепр, запретив местным жителям использовать любые плавательные средства.

Украина якобы рассчитывает освободить Херсон в ноябре, и это "окажет сокрушительное воздействие" на общественное мнение в России, считает начальник ГУР Буданов.

Ранее в авторской статье генерал Забродский объяснил, почему для РФ "логично" покинуть Херсон.

Вооруженные Силы Украины продолжают "теснить" оккупантов с трех направлений в Херсонской области, сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.

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Дмитро Гриниченко

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