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Херсон. ВСУ ударили по Чернобаевке, оккупанты ограничили движение через Днепр – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 16:08
Херсон. ВСУ ударили по Чернобаевке, оккупанты ограничили движение через Днепр – ОК
Артиллерия ВСУ (фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины поразили скопление российских оккупантов в районе Чернобаевки и переправу в Херсоне. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что за ночь ракетные и артиллерийские подразделения выполнили более 50 огневых задач – в частности, нанесли "результативные удары" по альтернативной переправе оккупантов в районе Антоновского моста в Херсоне, что критично осложняет логистику противника.

В районе Чернобаевки ВСУ ударили по скоплению техники, которую россияне пытались вывести в другие места дислокации, точные потери захватчиков доразведываются. 

По уточненной информации, подтверждено уничтожение до 60 оккупантов в Первомайском Баштанского района Николаевской области. 

Армия РФ в Херсонской области ограничила передвижение через Днепр, запретив местным жителям использовать любые плавательные средства. 

Читайте также: Херсон. Россияне вывозят гауляйтеров и коллаборантов на Арабатскую Стрелку – разведка 

Дмитро Гриниченко
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война Херсонская область чернобаевка потери России ОК Юг
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