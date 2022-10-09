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Херсонская область. Авиация РФ ударила по колонне гражданских машин, пять погибших — фото

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2022, 12:06
Херсонская область. Авиация РФ ударила по колонне гражданских машин, пять погибших — фото - Фото
Расстрелянная колонна в Херсонской области (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты 7 октября ударили по колонне гражданских автомобилей во временно оккупированной Херсонской области. Об этом сообщает Суспильне Херсон со ссылкой на пресс-офицера областной полиции Андрея Кованого.

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По его словам, 7 октября, около 08:00 россияне с неустановленного самолета обстреляли колонну гражданских машин, которые стояли в очереди на понтонную переправу на левый берег Днепра возле Дарьевского моста. 

Он отметил, что очевидцы заявили о звуке самолета в воздухе, который выпустил снаряды при развороте. Удар пришелся в микроавтобус, где погибло как минимум пять человек, еще столько же получили ранения.

Информация о точном количестве погибших и пострадавших устанавливается. 

Читайте также: Наступление ВСУ на Херсон. Потери российских оккупантов за минувшие сутки от ОК "Юг" 

Дмитро Гриниченко
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война обстрелы Херсонская область
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