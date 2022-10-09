Херсонская область. Авиация РФ ударила по колонне гражданских машин, пять погибших — фото
Российские оккупанты 7 октября ударили по колонне гражданских автомобилей во временно оккупированной Херсонской области. Об этом сообщает Суспильне Херсон со ссылкой на пресс-офицера областной полиции Андрея Кованого.
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По его словам, 7 октября, около 08:00 россияне с неустановленного самолета обстреляли колонну гражданских машин, которые стояли в очереди на понтонную переправу на левый берег Днепра возле Дарьевского моста.
Он отметил, что очевидцы заявили о звуке самолета в воздухе, который выпустил снаряды при развороте. Удар пришелся в микроавтобус, где погибло как минимум пять человек, еще столько же получили ранения.
Информация о точном количестве погибших и пострадавших устанавливается.
- 30 сентября Россия ударила ракетами по гуманитарной колонне в Запорожье, погибли 30 человек, 88 получили ранения.
- 1 октября стало известно, что россияне в Харьковской области расстреляли колонну гражданских с детьми, в результате погибли по меньшей мере 20 человек.
- Ночью 9 октября армия РФ атаковала Запорожье ракетами, была разрушена многоэтажка. Погибло как минимум 12 человек, десятки гражданских получили ранения.
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