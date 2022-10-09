Наступление ВСУ на Херсон. Потери российских оккупантов за минувшие сутки от ОК "Юг"
Авиация Вооруженных Сил Украины ударила по противнику 10 раз, а артиллеристы отработали более 200 огневых задач на южном направлении. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".
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Военные заявляют, что украинская авиация 10 раз удара по опорным пунктам, районам сосредоточения личного состава, вооружений и техники, а также системами противовоздушной обороны россиян в Бериславском и Баштанском районах.
Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 200 огневых задач, в результате которых уничтожено 83 оккупанта, четыре танка, четыре гаубицы "Мста-Б", два миномета 120-го калибра, семь единиц автомобильной и бронированной техники.
Также были повреждены семь единиц техники противника, в частности, танк, две самоходные пушки "Пион" и другая автомобильная и бронетехника. Уничтожены три склада с боеприпасами в Херсонском и Бериславском районах и один пункт управления в Каховской.
- Российский диктатор Владимир Путин отказался отводить войска из Херсона, несмотря на просьбы командиров, и лично занялся стратегическим планированием войны против Украины, сообщала газета The New York Times.
- ВСУ освободили более 400 кв. км в Херсонской области и продолжают двигаться вперед, на передовой им противостоят подразделения Воздушно-десантных войск РФ, сообщили в ОК "Юг".
- Российские оккупанты подтянули резервы и пытаются контратаковатьв Херсонской области, чтобы остановить продвижение Вооруженных Сил Украины, сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
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