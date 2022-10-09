Наступление ВСУ на Херсон. Потери российских оккупантов за минувшие сутки от ОК "Юг"

Авиация Вооруженных Сил Украины ударила по противнику 10 раз, а артиллеристы отработали более 200 огневых задач на южном направлении. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что украинская авиация 10 раз удара по опорным пунктам, районам сосредоточения личного состава, вооружений и техники, а также системами противовоздушной обороны россиян в Бериславском и Баштанском районах.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 200 огневых задач, в результате которых уничтожено 83 оккупанта, четыре танка, четыре гаубицы "Мста-Б", два миномета 120-го калибра, семь единиц автомобильной и бронированной техники.

Также были повреждены семь единиц техники противника, в частности, танк, две самоходные пушки "Пион" и другая автомобильная и бронетехника. Уничтожены три склада с боеприпасами в Херсонском и Бериславском районах и один пункт управления в Каховской.

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Дмитро Гриниченко

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