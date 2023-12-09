Херсонская область. На левом берегу Днепра армия России строит новые фортификации — ВСУ
На левом берегу Днепра в Херсонской области российские оккупанты строят новые фортификационные сооружения. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".
Военные заявляют, что враг наращивает фортификации на своих позициях и продолжает стягивать резервы.
Отмечается, что россияне увеличили количество наблюдательных пунктов и огневых позиций для отслеживания действий Сил обороны.
Также захватчики усилили артиллерийские обстрелы правого берега Днепра.
Параллельно активизируется применение дронов разной модификации.
Морская пехота продолжает удерживать плацдармы на левом берегу. Идет контрбатарейная борьба, Силы обороны бьют по позициям и тылам армии РФ.
- На LIGA.net есть большой текст о том, как украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра на Херсонском направлении: под контролем ВСУ – три плацдарма, для россиян это стало неожиданностью.
- Представитель ГУР предположил, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонской области в ответ на закрепление Сил обороны на нескольких плацдармах.
- Президент опубликовал снимки с бойцами Сил обороны, ведущими бои на левом берегу Днепра.
Читайте также: Левый берег Днепра. Главная задача: Взять дорогу Олешки – Новая Каховка – полковник