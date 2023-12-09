Херсонская область. На левом берегу Днепра армия России строит новые фортификации — ВСУ

Украинские морпехи (Фото: Морская пехота ВСУ)

На левом берегу Днепра в Херсонской области российские оккупанты строят новые фортификационные сооружения. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что враг наращивает фортификации на своих позициях и продолжает стягивать резервы.

Отмечается, что россияне увеличили количество наблюдательных пунктов и огневых позиций для отслеживания действий Сил обороны.

Также захватчики усилили артиллерийские обстрелы правого берега Днепра.

Параллельно активизируется применение дронов разной модификации.

Морская пехота продолжает удерживать плацдармы на левом берегу. Идет контрбатарейная борьба, Силы обороны бьют по позициям и тылам армии РФ.

Бои на левом берегу Днепра (Карта: MIlitary Land)