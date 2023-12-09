Херсонська область. На лівому березі Дніпра армія Росії будує нові фортифікації — ЗСУ

Українські морпіхи (Фото: Морська піхота ЗСУ)

На лівому березі Дніпра на Херсонщині російські окупанти будують нові фортифікаційні споруди. Про це повідомили у зведенні оперативного командування "Південь".

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Військові заявляють, що ворог нарощує фортифікації на своїх позиціях та продовжує стягувати резерви.

Зазначається, що росіяни збільшили кількість наглядових пунктів та вогневих позицій для відстеження дій Сил оборони.

Також загарбники посилили артилерійські обстріли правого берега Дніпра.

Паралельно активізується застосування дронів різної модифікації.

Морська піхота продовжує утримувати плацдарми на лівому березі. Йде контрбатарейна боротьба, Сили оборони б'ють по позиціях та тилах армії РФ.

Бої на лівому березі Дніпра (Карта: MIlitary Land)

На LIGA.net є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою.

є великий текст про те, як українські морпіхи закріпилися на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку: під контролем ЗСУ – три плацдарми, для росіян це стало несподіванкою. Представник ГУР припустив, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватися на лівобережжі Херсонської області у відповідь на закріплення Сил оборони на кількох плацдармах.

Президент опублікував знімки з бійцями Сил оборони, які ведуть бої на лівому березі Дніпра.

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