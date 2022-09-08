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Херсонская область. РФ отправляет на фронт новоприбывших, которые не знают ситуации — ГУР

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 16:27
Херсонская область. РФ отправляет на фронт новоприбывших, которые не знают ситуации — ГУР - Фото
Российский оккупант (Фото: EPA)

Российское командование направляет на передний край фронта в Херсонской области новоприбывших бойцов, которые не осведомлены о ситуации в зоне боевых действий. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что на временно оккупированных территориях Херсонской области на переднем крае обороны россияне держат бойцов, которые недавно прибыли на войну против Украины — они вообще не владеют информацией о текущем положении дел на фронте. 

Новоприбывшие не знают об обстрелах Антоновского моста и Каховской ГЭС, поскольку у них отобрали телефоны, командование же не озвучивает информации насчет обстрелов. 

Солдатам, сержантам и младшим офицерам не сообщили об уничтожении складов и мест дислокации оккупантов за последние три недели, а российское командование делает все возможное, чтобы информационная изоляция личного состава продолжалась как можно дольше и бойцы считали, что "все идет по плану". 

Также в ГУР сообщили, что принудительно мобилизованных жителей временно оккупированных районов Донецкой области массово переводят на контракт без согласия — они узнают о "переводе" постфактум. Также они не получают информации о сумме будущей зарплаты и сроках службы. 

Читайте также: ОК "Юг": ВСУ ударили по переправам россиян в районах Дарьевки и Голой Пристани — карта 

Дмитро Гриниченко
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армия России война разведка Херсонская область
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