Херсонская область. РФ отправляет на фронт новоприбывших, которые не знают ситуации — ГУР

Российское командование направляет на передний край фронта в Херсонской области новоприбывших бойцов, которые не осведомлены о ситуации в зоне боевых действий. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Разведчики заявляют, что на временно оккупированных территориях Херсонской области на переднем крае обороны россияне держат бойцов, которые недавно прибыли на войну против Украины — они вообще не владеют информацией о текущем положении дел на фронте.

Новоприбывшие не знают об обстрелах Антоновского моста и Каховской ГЭС, поскольку у них отобрали телефоны, командование же не озвучивает информации насчет обстрелов.

Солдатам, сержантам и младшим офицерам не сообщили об уничтожении складов и мест дислокации оккупантов за последние три недели, а российское командование делает все возможное, чтобы информационная изоляция личного состава продолжалась как можно дольше и бойцы считали, что "все идет по плану".

Также в ГУР сообщили, что принудительно мобилизованных жителей временно оккупированных районов Донецкой области массово переводят на контракт без согласия — они узнают о "переводе" постфактум. Также они не получают информации о сумме будущей зарплаты и сроках службы.

4 сентября стало известно, что Украина освободила из-под оккупации поселок Высокополье на севере Херсонской области.

Владимир Зеленский в своем обращении в тот день сообщил, что ВСУ освободили два населенных пункта на юге и один – на Донбассе. Какие именно – не уточнил.

29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.

Читайте также: ОК "Юг": ВСУ ударили по переправам россиян в районах Дарьевки и Голой Пристани — карта

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.