Глава МИД Германии Бербок прибыла с визитом в Киев – фото

По прибытии в украинскую столицу Бербок заверила украинцев в долгосрочной поддержке со стороны Германии

Анналена Бербок (Фото: ЕРА, DUMITRU DORU)

Утром 21 мая с неанонсированным визитом в Киев прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Об этом сообщает корреспондент DW с места.

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"Наша поддержка основывается на глубоком убеждении, что Украина победит в этой войне. Путин спекулирует на том, что в какой-то момент у нас иссякнут силы, но у нас есть сила духа. Вместе со многими другими странами со всех уголков мира Германия неуклонно стоит на стороне". Украины", – заявила она по прибытии.

Бербок добавила, что украинцы могут опираться на долгосрочную поддержку со стороны Германии, и Берлин продемонстрирует это "очень четко в июне, когда пригласит мир на конференцию по восстановлению Украины".

Анналена Бербок (Фото: DW)

4 апреля после заседания Совета Украина-НАТО министр заявила, что Германия как глава коалиции по противовоздушной обороне, функционирующей в рамках "Рамштайна", "немедленно инициирует анализ всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире систем, батарей Patriot и других систем ПВО".

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