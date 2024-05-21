Глава МИД Литвы заявил, что не будет соболезновать Ирану. Причина – "шахеды" в Украине

Габриелюс Ландсбергис заявил, что Иран до сих пор поставляет России дроны-камикадзе, которые она использует против Украины

Габриелюс Ландсбергис (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил на странице Х, что считает неправильным выражать соболезнования иранцам относительно гибели президента страны Ибрагима Раиси. Свое мнение подкрепляет ролью Ирана в российско-украинской войне.

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"Мне неудобно выражать соболезнования, пока Иран посылает беспилотники, которые используются против гражданских в Украине", – сказал глава литовской дипломатии.

Среди мировых лидеров, выразивших соболезнования, были, в частности, польский президент Анджей Дуда, глава Евросовета Шарль Мишель, премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Венесуэлы Николас Мадуро, премьер Индии Нарендра Моди, МИД Беларуси и России, а также премьер Армении Никол Пашинян.

Вместе с Раиси в авиакатастрофе разбились также министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

Вечером 19 мая 2024 года вертолет Bell 212 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел Хоссейном Амиром-Абдуллахианом разбился, когда пересекал горную местность в сильном тумане. "Верховный лидер" Ирана Али Хаменеи в телеэфире заявил, что "никакого нарушения" в государственных делах из-за ситуации не произойдет.

Утром 20 мая спасатели обнаружили обломки вертолета в горах неподалеку от Азербайджана – он выгорел дотла, ни один из членов экипажа не выжил, среди них и Раиси.

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