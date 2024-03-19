"Хочешь мира – готовься к войне". Президент Евросовета высказался о современной России

Шарль Мишель (Фото: ОП)

Президент Евросовета Шарль Мишель в колонке для французской газеты Libération назвал современную Россию самой большой угрозой для мира, призвав западных союзников готовиться "ко всем возможным сценариям".

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Мишель рассказал, что звонок президента Владимира Зеленского утром 24 февраля дал ему понять: вся архитектура безопасности в Европе, существовавшая после Второй мировой войны, теперь безвозвратно изменится.

Россия сегодня "серьезная военная угроза для европейского континента и глобальной безопасности", поэтому страны Европы должны быть готовы к любым сценариям, отмечает президент Евросовета.

"Если мы хотим мира, нужно готовиться к войне. Пора брать на себя ответственность за нашу безопасность", – написал он.

Недавно глава Сил обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что когда Россия только начала широкомасштабное вторжение в Украину, страны Запада думали, что у нее "болевой порог", однако сейчас его невозможно измерить, и рассчитывать на что-то нет смысла.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что диктатор Владимир Путин на самом деле боится войны с НАТО, хотя пытается запугать западные страны.

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