"Хочешь мира – готовься к войне". Президент Евросовета высказался о современной России
Президент Евросовета Шарль Мишель в колонке для французской газеты Libération назвал современную Россию самой большой угрозой для мира, призвав западных союзников готовиться "ко всем возможным сценариям".
Мишель рассказал, что звонок президента Владимира Зеленского утром 24 февраля дал ему понять: вся архитектура безопасности в Европе, существовавшая после Второй мировой войны, теперь безвозвратно изменится.
Россия сегодня "серьезная военная угроза для европейского континента и глобальной безопасности", поэтому страны Европы должны быть готовы к любым сценариям, отмечает президент Евросовета.
"Если мы хотим мира, нужно готовиться к войне. Пора брать на себя ответственность за нашу безопасность", – написал он.
- Недавно глава Сил обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что когда Россия только начала широкомасштабное вторжение в Украину, страны Запада думали, что у нее "болевой порог", однако сейчас его невозможно измерить, и рассчитывать на что-то нет смысла.
- Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что диктатор Владимир Путин на самом деле боится войны с НАТО, хотя пытается запугать западные страны.
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