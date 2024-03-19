"Хочеш миру – готуйся до війни". Президент Євроради висловився про сучасну Росію
Президент Євроради Шарль Мішель у колонці для французької газети Libération назвав сучасну Росію найбільшою загрозою для світу, закликавши західних союзників готуватися "до всіх можливих сценаріїв".
Мішель розповів, що дзвінок президента Володимира Зеленського вранці 24 лютого дав йому зрозуміти: уся безпекова архітектура у Європі, що існувала після Другої світової війни, тепер безповоротно зміниться.
Росія сьогодні є "серйозною військовою загрозою для європейського континенту та глобальної безпеки", тому країни Європи мають бути готовими до будь-яких сценаріїв, наголошує президент Євроради.
"Якщо ми хочемо миру, потрібно готуватися до війни. Час брати на себе відповідальність за нашу безпеку", – написав він.
- Нещодавно глава Сил оборони Естонії Мартін Херем заявив, що коли Росія тільки почала широкомасштабне вторгнення в Україну, країни Заходу думали, що вона має "больовий поріг", проте зараз його неможливо виміряти, і розраховувати на щось немає сенсу.
- Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що диктатор Володимир Путін насправді боїться війни з НАТО, хоча намагається залякати західні країни.
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