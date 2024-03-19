"Хочеш миру – готуйся до війни". Президент Євроради висловився про сучасну Росію

Шарль Мішель (Фото: ОП)

Президент Євроради Шарль Мішель у колонці для французької газети Libération назвав сучасну Росію найбільшою загрозою для світу, закликавши західних союзників готуватися "до всіх можливих сценаріїв".

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Мішель розповів, що дзвінок президента Володимира Зеленського вранці 24 лютого дав йому зрозуміти: уся безпекова архітектура у Європі, що існувала після Другої світової війни, тепер безповоротно зміниться.

Росія сьогодні є "серйозною військовою загрозою для європейського континенту та глобальної безпеки", тому країни Європи мають бути готовими до будь-яких сценаріїв, наголошує президент Євроради.

"Якщо ми хочемо миру, потрібно готуватися до війни. Час брати на себе відповідальність за нашу безпеку", – написав він.

Нещодавно глава Сил оборони Естонії Мартін Херем заявив, що коли Росія тільки почала широкомасштабне вторгнення в Україну, країни Заходу думали, що вона має "больовий поріг", проте зараз його неможливо виміряти, і розраховувати на щось немає сенсу.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що диктатор Володимир Путін насправді боїться війни з НАТО, хоча намагається залякати західні країни.

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