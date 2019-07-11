Хомчак рассказал об отношениях с Коломойским

Руслан Хомчак (фото - пресс-служба Минобороны)

Начальник Генштаба Руслан Хомчак заявил, что лично знаком с олигархом Игорем Коломойским. Об этом он сказал в интервью Новинарні.

"Знакомый (Коломойский, - ред.) Я в то время был командующим оперативного командования "Юг" в Днепропетровске. Командование отвечало, без преувеличения, за полстраны. И тогда же в 2014 году Коломойский был назначен на должность председателя Днепропетровской ОГА", - отметил Хомчак.

По его словам, он работал с Коломойским десять месяцев.

"Я работал тогда вообще с 11 главами ОГА из разных областей юго-востока, от Одесской области до Сумской включительно. С Днепропетровской областью взаимодействовали более тесно, потому что она была соседним регионом с Донбассом, где шла война. Ну а Днепр было основным городом, куда мы перебазировали армейскую авиацию, скажем", - объяснил Хомчак.

Он уточнил, что в тот период областная государственная администрация, как и волонтеры, очень мощно помогала армии. "Ибо вы помните уровень обеспечения армии 2014 года. Поэтому с Коломойским у нас были служебные отношения", - добавил Хомчак.

21 мая президент Владимир Зеленский назначил Хомчака НГШ вместо Виктора Муженко, который был на этой должности все время войны РФ против Украины. 27 мая последний передал дела преемнику. Тот пообещал не медлить с кадровыми решениями в Генштабе.