"Хотят нравиться избирателям". Зеленский осудил мэров, которые не ужесточают карантин

Президент считает, что за такие решения власти несут личную ответственность

Руководители городских администраций, которые отказываются от ужесточения карантинных ограничений делают это из собственных политических амбиций, об этом на брифинге заявил президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он считает, что такие решения местных властей мотивированы желанием "нравиться людям перед местными выборами". По его мнению, они несут личную ответственность за всех умерших и заболевших, так как поступают наперекор решениям Кабмина.

"Конкретно в городах бунтарей заболевает внезапно заболевает по 200-250 детей, это всего лишь в двух-трех областях", - добавил Зеленский, комментируя решения администраций Ивано-Франковска и Тернополя о незакрытии школ.

Он предупредил, что такое отношение может привести к недостатку коек в больницах.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Ранее, 4 сентября, мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что город не будет соблюдать ограничения, установленные для красной карантинной зоны, поскольку это парализует работу предпринимателей и уменьшит поступления в городской бюджет.

одали в Окружной административный суд Киева иск против отнесения города в красную карантинную зону. Власти Ивано-Франковска п

По состоянию на 9 сентября, в этих областях больницы заполнены более чем на 50%, а заболеваемость на 100 000 человек самая высокая в стране.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.