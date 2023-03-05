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"Хотят размолотить собственную слаженную пехоту" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2023, 19:14
Уничтоженная техника армии России (фото - Генштаб ВСУ)

Донецкий террорист в разговоре с земляком утверждает, что российское командование пытается сделать небоеспособными все сколько-нибудь слаженные пехотные  подразделения. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

Террорист утверждает, что "отношение как к мясу", причем не только к "донецким", но и вообще ко всему личному составу.

"Сейчас они решили закидать телами все подряд, чуть ли не вагнеровцами сделали", – жалуется он. 

Военный говорит, что "понимал, что до февраля они пытаются полностью расфигачить всю пехоту нашу, наши же", и разбросали по другим частям личный состав из хоть сколько-нибудь слаженных подразделений.

"Размолотить полностью в хлам боевые подразделения, которые были хоть чуть-чуть, но слаженные", – говорит  он. 

"Когда было слаживание, хотя бы понятно было, о чем мы шепчем и какой разговор идет. А сейчас получается вообще побежали непонятно куда..." – жалуется террорист.

Слушайте также: Оккупант говорит о слухах, что россиян должны были вывести из Украины в феврале – перехват

Сергій Бережний
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перехват ГУР оккупанты война телефонный разговор
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