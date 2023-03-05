"Хотят размолотить собственную слаженную пехоту" – перехват ГУР

Донецкий террорист в разговоре с земляком утверждает, что российское командование пытается сделать небоеспособными все сколько-нибудь слаженные пехотные подразделения. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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Террорист утверждает, что "отношение как к мясу", причем не только к "донецким", но и вообще ко всему личному составу.

"Сейчас они решили закидать телами все подряд, чуть ли не вагнеровцами сделали", – жалуется он.

Военный говорит, что "понимал, что до февраля они пытаются полностью расфигачить всю пехоту нашу, наши же", и разбросали по другим частям личный состав из хоть сколько-нибудь слаженных подразделений.

"Размолотить полностью в хлам боевые подразделения, которые были хоть чуть-чуть, но слаженные", – говорит он.

"Когда было слаживание, хотя бы понятно было, о чем мы шепчем и какой разговор идет. А сейчас получается вообще побежали непонятно куда..." – жалуется террорист.

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Сергій Бережний

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