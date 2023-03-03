Главное управление разведки Минобороны опубликовало очередной перехват, в котором российский оккупант рассказывает подруге о слухах от боевиков террористической организации "Вагнер", которые говорили, что якобы война должна была закончиться в феврале.

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"В феврале че-то, бл..., у нас тут говорят, нах...й, чвкашники, нах...й, типа, бл..., войска будут выводить в Россию, нах...й, в Донецкую и Луганскую область, типа назад в Россию, нах...й. Типа война закончится, говорят", – говорит россиянин.

Также он рассказывает, что боевики Вагнера постоянно "обкуренные" и рвутся в бой, неся при этом тяжелые потери.

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Вадим Ребрина

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