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Оккупант говорит о слухах, что россиян должны были вывести из Украины в феврале – перехват видео

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 19:47
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Главное управление разведки Минобороны опубликовало очередной перехват, в котором российский оккупант рассказывает подруге о слухах от боевиков террористической организации "Вагнер", которые говорили, что якобы война должна была закончиться в феврале.

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"В феврале че-то, бл..., у нас тут говорят, нах...й, чвкашники, нах...й, типа, бл..., войска будут выводить в Россию, нах...й, в Донецкую и Луганскую область, типа назад в Россию, нах...й. Типа война закончится, говорят", – говорит россиянин.

Также он рассказывает, что боевики Вагнера постоянно "обкуренные" и рвутся в бой, неся при этом тяжелые потери.

Читайте также: "Остались ночевать в Кременной, так туда HIMARS прилетел..." – перехват ГУР

Вадим Ребрина
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война гур перехват Вагнер
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