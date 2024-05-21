ГПСУ: Наступление россиян на Сумщину не исключаем, оборону нужно и дальше усиливать

Андрей Демченко заявил, что даже привлекая максимум украинских сил на оборону границы, россияне все равно будут преобладать в силах и средствах

Граница Сумской области (Фото: ГПСУ)

Нельзя исключать наступления российских оккупационных войск на Сумскую область, заявил в эфире "Свобода Ранок" спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, украинские силы на границе должны постоянно держать мощную оборону, поскольку враг преобладает в средствах и личном составе.

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"Никогда нельзя исключать, в том числе и по Сумскому направлению. Враг может в любой момент, даже несмотря на то, что у него нет достаточных сил, попытаться сделать что-то подобное, как это сейчас происходит по Харьковскому направлению", – сказал Демченко.

По его словам, основная цель оккупантов в подобных военных кампаниях – растянуть линию фронта, линию активных боевых действий, а также украинские силы и средства.

Каждая составляющая сил обороны имеет свою зону ответственности на Сумском направлении, и все они действуют слаженно. В то же время, добавил спикер ГПСУ, оборону там нужно и дальше усиливать.

"Нужно также понимать, что протяженность границы с нашим врагом достаточно велика. Только по Сумской области – более 560 километров. И, собственно, даже привлекая те силы, которые мы имеем, которые мы можем туда привлечь, мы должны держать нашу мощную оборону, потому что враг преобладает и по технике, и по средствам поражения, и по личному составу, к сожалению", – резюмировал он.

13 мая 2024 года президент Зеленский сообщил, что фиксируется активность захватчиков против Сумской и Черниговской областей – диверсионные группы и обстрелы, Украина отвечает им огнем.

14 мая начальник ГУР Буданов заявил, что сейчас небольшие группы оккупантов сосредоточены в районе российского города Суджа на границе с Сумской областью.

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