ДПСУ: Наступ росіян на Сумщину не виключаємо, оборону треба й надалі посилювати
Не можна виключати наступу російських окупаційних військ на Сумщину, заявив в ефірі Свобода Ранок речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, українські сили на кордоні мають постійно тримати потужну оборону, оскільки ворог переважає у засобах та особовому складі.
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"Ніколи не можна виключати, в тому числі і по Сумському напрямку. Ворог може в будь-який момент, навіть попри те, що він не має достатніх сил, спробувати зробити щось подібне, як це зараз відбувається по Харківському напрямку", – сказав Демченко.
За його словами, основна ціль окупантів у подібних воєнних кампаніях – розтягнути лінію фронту, лінію активних бойових дій, а також українські сили та засоби.
Кожна складова сил оборони має свою зону відповідальності на Сумському напрямку, і всі вони діють злагоджено. Водночас, додав речник ДПСУ, оборону там треба і надалі посилювати.
"Треба також розуміти, що протяжність кордону з нашим ворогом досить велика. Тільки по Сумській області – понад 560 кілометрів. І, власне, навіть залучаючи ті сили, які ми маємо, які ми можемо туди залучити, ми маємо тримати нашу оборону потужну, бо ворог переважає і по техніці, і по засобах ураження, і по особовому складу, на жаль", – резюмував він.
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