Human Rights Watch пожурила украинские власти за механизм выплаты пенсий в ОРДЛО

Правозащитники описали ситуацию, что сложилась у тех, кто на карантине остался в ОРДЛО без пенсий, и призвали Банковую поработать над проблемой

Карантинные меры из-за коронавируса, при которых Украина закрыла на время пункты пропуска на временно оккупированую часть Донбасса, заблокировали доступ к пенсиям в ОРДЛО и "толкнули людей еще дальше в бедность". Об этом пишет в отчете международная правозащитная организация Human Rights Watch.

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Там отметили, что из-за введенных в марте 2020 года ограничений на линии размежевания пенсионерам в ОРДЛО "приходилось резко сокращать расходы на еду, лекарства и необходимые гигиенические средства".

"Снятие ограничений было важным шагом. Тем не менее украинские власти не внесли изменений в другие правила, которые создают чрезмерные трудности для пожилых людей, что по-прежнему вынуждены ездить на подконтрольную правительству территорию каждые 60 дней за пенсиями, - вместо того, чтобы иметь возможность назначить уполномоченного представителя для их получения", - пишут в отчете.

СПРАВКА. После начала . После начала войны России против Украины в 2014-м власти прекратили выплачивать пенсии людям с территорий, которые контролируют боевики. Для получения пенсии люди из ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей", определение из минских соглашений; захваченная гибридными войсками РФ часть Донбасса) должны быть в статусе переселенца. За деньгами они ездят через линию разграничения на свободную территорию. Преимущественно это пожилые люди.

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Евгений Пилипенко

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