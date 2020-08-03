Human Rights Watch пожурила украинские власти за механизм выплаты пенсий в ОРДЛО
Правозащитники описали ситуацию, что сложилась у тех, кто на карантине остался в ОРДЛО без пенсий, и призвали Банковую поработать над проблемой
Карантинные меры из-за коронавируса, при которых Украина закрыла на время пункты пропуска на временно оккупированую часть Донбасса, заблокировали доступ к пенсиям в ОРДЛО и "толкнули людей еще дальше в бедность". Об этом пишет в отчете международная правозащитная организация Human Rights Watch.
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Там отметили, что из-за введенных в марте 2020 года ограничений на линии размежевания пенсионерам в ОРДЛО "приходилось резко сокращать расходы на еду, лекарства и необходимые гигиенические средства".
"Снятие ограничений было важным шагом. Тем не менее украинские власти не внесли изменений в другие правила, которые создают чрезмерные трудности для пожилых людей, что по-прежнему вынуждены ездить на подконтрольную правительству территорию каждые 60 дней за пенсиями, - вместо того, чтобы иметь возможность назначить уполномоченного представителя для их получения", - пишут в отчете.
- 22 марта 2020-го из-за эпидемии коронавируса временно был прекращен пропуск через линию разграничения на Донбассе.
- Украина возобновила пропуск 10 июня, но с ограничениями, которые ослабили 1 августа.
- Со стороны российских оккупантов так устроили людям "карантин".
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