UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Хватит на всех оккупантов!" Украинская авиация получила новую партию ракет

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 12:13

Воздушные силы Украины получили новую партию ракет класса воздух-воздух от западных партнеров. Об этом сообщает командование ВС ВСУ.

"Они уже находятся под крыльями наших истребителей. Летчики уверяют, что на всех оккупантов хватит!" – говорится в заявлении.

Читайте также: Германия поставит Украине летальное оружие: 500 Stinger и 1000 против танков

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война истребители ракеты вс всу
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 