"Хватит на всех оккупантов!" Украинская авиация получила новую партию ракет

Воздушные силы Украины получили новую партию ракет класса воздух-воздух от западных партнеров. Об этом сообщает командование ВС ВСУ.

"Они уже находятся под крыльями наших истребителей. Летчики уверяют, что на всех оккупантов хватит!" – говорится в заявлении.

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Марк Сировой

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