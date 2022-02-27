"Хватит на всех оккупантов!" Украинская авиация получила новую партию ракет
27.02.2022, 12:13
Воздушные силы Украины получили новую партию ракет класса воздух-воздух от западных партнеров. Об этом сообщает командование ВС ВСУ.
"Они уже находятся под крыльями наших истребителей. Летчики уверяют, что на всех оккупантов хватит!" – говорится в заявлении.
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